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Фонд «Ярдэм» и Школа № 172 запланировали общие проекты в направлении социализации незрячих детей

Фонд «Ярдэм» и Школа № 172 запланировали общие проекты в направлении социализации незрячих детей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Благотворительность, Главные новости, 19.10.2020 0 6

По поручению депутата Казанской городской Думы Малики Рафкатовны Гельмутдиновой помощник депутата Саитгазин Раиль Рустямович посетил школу № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Визит был приурочен ко Дню белой трости.

Помощника депутата встретила директор школы Елена Шепынева, ознакомив со спецификой деятельности учебного заведения. Школа школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья начала реализацию учебного процесса на основе инновационных подходов:

-применение информационных компьютерных технологий;

-работа на специальной тифлотехнике;

-развитие и формирование личности ученика за счёт здоровьесберегающих технологий;

-разработка и создание индивидуального маршрута сопровождения ученика в школьном пространстве с учётом коррекционных задач обучения;

-коррекционная подготовка.

Школа для слепых и слабовидящих детей №172 – единственная школа подобного рода в Казани. В дальнейшем Фонд «Ярдэм» и Школа № 172 запланировали общие проекты в направлении социализации незрячих детей.

yardemfond.ru

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