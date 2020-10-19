Фонд «Ярдэм» и Школа № 172 запланировали общие проекты в направлении социализации незрячих детей

По поручению депутата Казанской городской Думы Малики Рафкатовны Гельмутдиновой помощник депутата Саитгазин Раиль Рустямович посетил школу № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Визит был приурочен ко Дню белой трости.

Помощника депутата встретила директор школы Елена Шепынева, ознакомив со спецификой деятельности учебного заведения. Школа школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья начала реализацию учебного процесса на основе инновационных подходов:

-применение информационных компьютерных технологий;

-работа на специальной тифлотехнике;

-развитие и формирование личности ученика за счёт здоровьесберегающих технологий;

-разработка и создание индивидуального маршрута сопровождения ученика в школьном пространстве с учётом коррекционных задач обучения;

-коррекционная подготовка.

Школа для слепых и слабовидящих детей №172 – единственная школа подобного рода в Казани. В дальнейшем Фонд «Ярдэм» и Школа № 172 запланировали общие проекты в направлении социализации незрячих детей.

yardemfond.ru