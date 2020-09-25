Фонд «Закят» ДУМ РТ за час раздал нуждающимся 10 тонн гушр-садаки. Акция продолжается

15 сентября ДУМ РТ объявило в Татарстане традиционную кампанию по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся категорий населения продуктами питания. Муфтиятом 26 сентября назначено Днем гушр в республике. А сегодня в рамках этой благотворительной акции Пестречинский мухтасибат направил 10 тонн милостыни гушр в Благотворительный фонд «Закят» для раздачи малоимущим семьям Казани.

Это не первый благотворительный завоз овощей в фонд — до этого продовольствие привезли Алексеевский, Атнинский, Рыбно-Слободский и Пестречинский мухтасибаты. В основном привозят картофель, свеклу, морковь, тыкву и др.

В Пестречинском районе месячник по сбору гушр-садаки проходит с 10 сентября по 10 октября. Первые пять тонн гушр-садаки раздали нуждающимся своего района. А сегодня 10 тоннами гушра обрадовали подопечных благотворительного фонда “Закят” ДУМ РТ. В благородном деле сбора гушр-садаки приняли участие мусульмане Пестречинского, Ленино-Кокушкинского, Татарско-Горского, Шалинского, Пимарского, Карповского, Читинского сельских поселений.

О порядке распределения и распространения гушр-садаки среди нуждающихся, об опыте доставки продуктов на дом в условиях пандемии рассказал генеральный директор фонда «Закят» Булат Марданов.

«На сегодняшний день 10 тонн гушр-садаки раздали 300 казанским семьям. В этом году это уже четвертый завоз гушр-садаки. На сегодняшний день в общей сложности нуждающиеся граждане получили 16,5 тонн овощей. В среднем на одну семью приходится 30-35 кг. разного вида гушра. Выдача – по тем спискам нуждающихся семей, которые были составлены специалистами фонда «Закят». Каждая семья приходит за гушр-садакой в определенное время. Чтобы попасть в реестр нуждающихся фонда «Закят», необходимо позвонить по телефону 225-33-22. А для тех, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома, помощь оказывают автоволонтеры. С начала пандемии фонд «Закят» успел накопить опыт по доставке продуктов на дом с соблюдением антиковидных мер».

Примечательно, что через фонд «Закят» овощами на зиму в 2018 году были обеспечены 500 семей, в 2019 году — 1500 семей, в этом году порядка 500 семей уже получили гушр-садаку. Но сбор продолжается.

— В условиях пандемии Всевышний оказывает свою помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Фонд «Закят» очень помогает. Пусть Аллах поможет им, — сказала благодарная Раушания ханум из Казани, пожелав благотворителям фонда «Закят», которые радуют пенсионеров и нуждающихся, всего наилучшего.

Гушр – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая. На обязательство выплаты гушр-садаки указывает 267-ой аят суры «Корова»: «О те, которые уверовали! Расходуйте (ради Аллаха) из благоприобретенного вами, а также из того, что Мы вывели для вас из земли…». Обязательность гушр-садаки обусловлена тем, что подлинной причиной любого урожая является милость Аллаха, которая проявляется благоприятствованием природных факторов. Чтобы достигнуть этой милости и обеспечить надежду на будущий урожай необходимо, подчиняясь Его воле, выделять гошер (десятину), как об этом сказано в Благородном Куръане.

В мечетях республики сегодня активно принимаются овощи и фрукты: картофель, капуста, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы, а также соления и варения, приготовленные на зиму. Затем продовольственный сбор организованно будет передан малоимущим.

Также сбором гушр-садака занимается Благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ. Казанцы, желающие принять участие в благотворительной кампании или напротив получить продовольственную помощь в ее рамках, могут обратиться по телефону (843) 225-33-22. В районах республики сбором и распределением гушр-садаки занимаются центральные мечети.

Продовольственный сбор передается в адрес благотворительных организаций, социальных учреждений (районные дома престарелых, детские дома, детский хоспис), мусульманских учебных заведений (медресе, школы и детсады, Центр подготовки хафизов Куръана и др.), а также напрямую нуждающимся семьям на местах.

В благотворительном фонде «Закят» сформирован реестр нуждающихся, который насчитывает свыше 1000 малоимущих семей. Это и малоимущие, многодетные, неполные семьи и семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Все они получат продовольственную помощь в рамках кампании по сбору гушр-садаки. Малоимущим, не состоящим в данном реестре, но желающим получить помощь в рамках акции, необходимо заранее позвонить по телефону 225-33-22 и предъявить справку о доходах из Пенсионного фонда России.

Раздача гушра нуждающимся будет осуществляться, независимо от национальной и религиозной принадлежности.

Примечательно, что до революции у татар-мусульман сбор гушр-садаки был обычной практикой, а в советское время праздники гушра заменили праздниками урожая. Сейчас этот благотворительный сбор постепенно стал возвращаться в религиозную практику мусульман республики с идейной подачи главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева и ныне покойного религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова.

Так, в результате активного участия татарстанцев в этой социально-значимой инициативе, в мухтасибатах Татарстана было собрано и передано нуждающимся в общей сложности овощей и фруктов: в 2017 году – 160 тонн, в 2018 году – 600 тонн, в 2019 году – 1109,5 тонн.

dumrt.ru