Форум краеведов в Ульяновске

31 января в г. Ульяновске, на базе Дворца книги –Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина , состоится IV-й форум татарских краеведов Ульяновской области. В работе форума примут участие краеведы , ученые, представители органов региональной и местной власти, религиозные и общественные деятели ,работники областного краеведческого и школьных музеев и архивов, активисты татарских организаций и журналисты местных изданий, представляющие все районы и города Ульяновской области, а также Самарскую область и Республику Татарстан. Среди участников академики, профессора, доктора кандидаты наук, заслуженные деятели науки РТ, заслуженные работники культуры РТ, заслуженные учителя РТ, почетные работники общего образования РФ ,авторы краеведческих книг по истории населенных пунктов Ульяновской области.

В ходе форума будут заслушаны и обсуждены более 25 докладов ,будут показаны видео сюжеты об истории и современном состоянии эпиграфических и архитектурных памятников региона.

Мероприятие проводит Ульяновская областная татарская НКА татар, Областной совет татарских краеведов при участии Всемирного конгресса татар, Общества татарских краеведов РТ и Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ.

Информация А.А .Бурханова