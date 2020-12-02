В Казани с 19 по 22 декабря 2020 года состоится Форум работающей молодежи, посвященный 100-летию образования ТАССР.

Он будет проходить в смешанном формате:

очный на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (г. Казань, ул. Деревня Универсиады, 35);

онлайн трансляция всех мероприятий на площадке ZOOM (ссылка будет разослана участникам дополнительно).

Цель форума — создать коммуникативную среду, которая способствует самореализации работающей молодежи и повышению уровня профессиональных знаний молодых специалистов. Также форум содействуют развитию общественно-полезных инициатив.

В рамках Форума:

пройдут заседания координационного совета по реализации молодёжной политики на предприятиях, учреждениях и в организациях Республики Татарстан;

будет организована образовательная программа по социальному проектированию;

планируется увлекательная культурная программа;

состоится торжественная церемония награждения, с участием руководства Республики Татарстан, победителей и дипломантов республиканских конкурсов — «Лучший по профессии», «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан», а также «Потенциал Республики» на лучшую работу с молодежью на предприятиях и в организациях Республики Татарстан.

Лучшие проекты, представленные участниками в рамках Форума, будут отмечены грантами для их последующей реализации с общим фондом в 1 млн. рублей.

Для участия необходимо подать заявку в срок до 12 декабря 2020 года на электронный адрес smpotatarstan@yandex.ru.

Контактное лицо Эльвира Загидуллина, тел. 8-950-312-16-61.

Программа Форума: ПРОГРАММА форума работающей молодежи.

Форма заявки на участие: ЗАЯВКА на форум работающей молодежи.

smpo-rt.ru