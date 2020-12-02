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Форум работающей молодежи, посвященный 100-летию образования ТАССР

Форум работающей молодежи, посвященный 100-летию образования ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 02.12.2020 0 4

В Казани с 19 по 22 декабря 2020 года состоится Форум работающей молодежи, посвященный 100-летию образования ТАССР.

Он будет проходить в смешанном формате:

Цель форума — создать коммуникативную среду, которая способствует самореализации работающей молодежи и повышению уровня профессиональных знаний молодых специалистов. Также форум содействуют развитию общественно-полезных инициатив.

В рамках Форума:

  • пройдут заседания координационного совета по реализации молодёжной политики на предприятиях, учреждениях и в организациях Республики Татарстан;
  • будет организована образовательная программа по социальному проектированию;
  • планируется увлекательная культурная программа;
  • состоится торжественная церемония награждения, с участием руководства Республики Татарстан, победителей и дипломантов республиканских конкурсов — «Лучший по профессии», «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан», а также «Потенциал Республики» на лучшую работу с молодежью на предприятиях и в организациях Республики Татарстан.

Лучшие проекты, представленные участниками в рамках Форума, будут отмечены грантами для их последующей реализации с общим фондом в 1 млн. рублей.

Для участия необходимо подать заявку в срок до 12 декабря 2020 года на электронный адрес smpotatarstan@yandex.ru.

Контактное лицо Эльвира Загидуллина, тел.  8-950-312-16-61.

Программа Форума: ПРОГРАММА форума работающей молодежи.

Форма заявки на участие: ЗАЯВКА на форум работающей молодежи.

smpo-rt.ru

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