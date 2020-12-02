В Казани с 19 по 22 декабря 2020 года состоится Форум работающей молодежи, посвященный 100-летию образования ТАССР.
Он будет проходить в смешанном формате:
- очный на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (г. Казань, ул. Деревня Универсиады, 35);
- онлайн трансляция всех мероприятий на площадке ZOOM (ссылка будет разослана участникам дополнительно).
Цель форума — создать коммуникативную среду, которая способствует самореализации работающей молодежи и повышению уровня профессиональных знаний молодых специалистов. Также форум содействуют развитию общественно-полезных инициатив.
В рамках Форума:
- пройдут заседания координационного совета по реализации молодёжной политики на предприятиях, учреждениях и в организациях Республики Татарстан;
- будет организована образовательная программа по социальному проектированию;
- планируется увлекательная культурная программа;
- состоится торжественная церемония награждения, с участием руководства Республики Татарстан, победителей и дипломантов республиканских конкурсов — «Лучший по профессии», «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан», а также «Потенциал Республики» на лучшую работу с молодежью на предприятиях и в организациях Республики Татарстан.
Лучшие проекты, представленные участниками в рамках Форума, будут отмечены грантами для их последующей реализации с общим фондом в 1 млн. рублей.
Для участия необходимо подать заявку в срок до 12 декабря 2020 года на электронный адрес smpotatarstan@yandex.ru.
Контактное лицо Эльвира Загидуллина, тел. 8-950-312-16-61.
Программа Форума: ПРОГРАММА форума работающей молодежи.
Форма заявки на участие: ЗАЯВКА на форум работающей молодежи.