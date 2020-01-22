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Фотомарафон «100-летие ТАССР»

Фотомарафон «100-летие ТАССР»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 22.01.2020 0 17

22 декабря 1906 года в Казани были сыграны первые публичные спектакли на татарском языке — пьесы «Жалкое дитя» и «Беда из-за любви». Эта дата считается днем рождения татарского театра. Из этой небольшой труппы и вырос Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала.

Первую профессиональную татарскую театральную труппу основал учитель из Оренбурга Ильяс Кудашев-Ашказарский (1884—1942). Чуть позже к труппе присоединился актер и режиссер Габдулла Кариев (1886—1920), который стал ее руководителем, так что его не зря называют «отцом татарского театра». В 1908 году Габдулла Тукай дал труппе название «Сайяр» («Передвижник»).
В 1907 году в труппе начала играть Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская — не только первая татарская актриса, но и вообще первая мусульманка в тюркском мире, осмелившаяся взойти на сцену. Она очень долго играла в разных советских театрах и преподавала актерское мастерство новым и новым поколениям татарских артистов, еще при жизни став легендой национального театра.

В 1922 году по указу Наркомпроса из трупп «Сайяр», «Нур», «Ширкат» и фронтовых бригад сформировали «Первый государственный показательный драматический татарский театр имени Красного Октября». В 1923 году в Казани открылся театральный техникум, в котором преподавали любимые зрителем актеры, мастера татарского сценического искусства.
В 1930 году театр участвовал в Первой Олимпиаде театров народов СССР в Москве.
Во время войны театр наполовину опустел: многие артисты и работники ушли на фронт воевать, а оставшиеся ставили патриотические постановки в Казани и формировали фронтовые бригады: выезжали на передовую со спектаклями и агитационными выступлениями. Выступали актеры театра и в казанских эвакогоспиталях.
В 1949 году в Казань приехала группа талантливых выпускников татарской студии ГИТИСа. Вскоре актеры из этой плеяды — Празат Исанбет и Рафкат Бикчантаев — стали сами ставить спектакли, перейдя в режиссерскую профессию. Например, Празат Исанбет поставил легендарный спектакль «Муса Джалиль».

После премьеры спектакля «Муса Джалиль». Слева направо: дочь поэта Чулпан, вдова Амина, автор пьесы Наки Исанбет, артисты театра Галия Булатова, Фуат Халитов, Хусаин Уразиков и режиссер Празат Исанбет.

В театре ставили и татарские пьесы, и классику мировой драматургии, переведенную на татарский язык. Например, это были «Коварство и любовь» Шиллера, «Гроза» Островского, «Собака на сене» Лопе де Веги, «Король Лир» Шекспира. Среди произведений татарских драматургов в театре выбрали, например, пьесы «Хужа Насретдин», «Марьям» Н. Исанбета и «Минникамал» М. Амира.

Народный артист СССР Халил Абжалилов в роли Ходжи Насретдина, 1957 год

В 1956 году после ХХ съезда КПСС реабилитировали Карима Тинчурина, замученного в 1937 году в застенках НКВД. Театр обрел «второе дыхание» и смог наконец вернуться к национальному наследию, отойти от бравурного соцреализма и разбавить великую, но лишенную национальной самобытности классику настоящей живой татарской драматургией. Актеры старшего поколения восстановили режиссерский рисунок «Голубой шали» Карима Тинчурина — эта легендарная постановка до сих пор собирает аншлаги. Пришли в драматургию и новые имена: Хай Вахит, Шариф Хусаинов, Аяз Гилязов, Ильдар Юзеев.

Сцена из спектакля «Голубая шаль». Р. Хайрутдинова и А. Аббасов — в главных ролях. 1956 год

В 1958 году спектакль «Без ветрил» К. Тинчурина в режиссуре Ш. Сарымсакова становится первой театральной постановкой, удостоенной только что учрежденной Государственной премии имени Габдуллы Тукая.
В театре долго продолжали работать те актрисы, которые создавали татарскую сцену и задавали стандарты актерского мастерства еще в 1920—1930 годах. Во многом благодаря их ежедневному труду татарская театральная молодежь постигала искусство и, в свою очередь, передавала эстафету новым поколениям актеров.

Актрисы театра Гульсум Болгарская, Галия Булатова, Фатима Ильская, Фатима Камалова, 1957 год

Людмила Губаева

realnoevremya.ru

 

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