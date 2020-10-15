Фуад Султанов стал лауреатом премии Губернатора Московской области «Мы рядом»

Стали известны имена лауреатов премии Губернатора Московской области «Мы рядом». На сайте Правительства Московской области опубликовано соответствующее постановление Губернатора Московской области от 13.10.2020 г. №451-ПГ.

В число победителей престижной премии вошёл председатель РОО «Татарский национальный центр Московской области», исполнительный директор РОО «Землячество Татарстана», заслуженный работник культуры РТ Фуад Фейзрахманович Султанов. Он стал лауреатом в номинации «Волонтёрство и благотворительность» за большую общественную и благотворительную деятельность на территории Московской области.

Всего лауреатами премии Губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Мы рядом» стали 180 жителей Московской области. Им будут вручены дипломы и выплачено денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Премии присуждались самым неравнодушным и активным жителям региона в четырёх номинациях: «Волонтёрство и благотворительность», «Культура и образование», «Медицина и здравоохранение», «Промышленность и социально ориентированный бизнес».

По словам Фуада Фейзрахмановича, премиальные средства будут направлены на благотворительные цели.

Пресс-служба РОО «ТНЦ МО»

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