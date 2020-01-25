Габдулхак Габдрахманов отметил 90-летний юбилей

— В предвоенные годы отец перевез нашу семью на постоянное местожительство в Подмосковье, — начал свой рассказ Габдулхак абый Габдрахманов. — Родители работали на торфоразработках. Труд не из легких. Сначала поднимали, а затем переносили сырой торф из торфяников на тачках к сушильным печам за несколько километров. После сушки торфяные брикеты отправлялись по пунктам назначений. Подростки, в том числе и я, трудились наравне со взрослыми в любую погоду: будь то дождь, снег, жара или мороз.

С началом Великой Отечественной войны отца большого семейства Габдрахмана Халикова забрали на фронт. В скором времени начались бомбардировки вражеской авиации. “Мама до ужаса пугалась падающих снарядов, — продолжает труженик тыла. — Боялась за свою жизнь, а еще больше за нас — детей. И было отчего. Враг все ближе подходил к столице, налеты совершались все чаще. Если даже снаряды рвались вдалеке, казалось, страшное происходит совсем рядом”.

В один из дней мама решила эвакуироваться. Недолго раздумывая, приняла решение поехать обратно в Марийскую АССР, в родную Параньгу. Путь неблизкий. Добирались с трудом — через другие республики и районы. Наконец оказались в родном селе. Со слов Габдулхака Габдрахмановича, эвакуированной семье первое время не выдавали продовольственные карточки. Матери пришлось обратиться с письменным прошением к ответственным руководителям с просьбой поставить семью на довольствие. Не сразу, но положенные карточки на хлеб начали выдавать.

Подростку пришлось вместе с другими трудиться в колхозе. Тяжелая мужская работа легла на плечи женщин, стариков и детей. Зимой заготавливали лес, с ранней весны до поздней осени дневали и ночевали в поле. Голодные, изможденные, в изношенной, ветхой одежде, порой валились с ног от усталости и недоедания. Как взрослому, доверяли запрягать лошадь. Справлялся не хуже старших.

Закончилась война. Большинство мужчин, призванных в самом ее начале, полегли на полях сражений. На счастье, вернулся в числе немногих и отец Габдрахман Халиков. Первые послевоенные годы были нелегкими. Но у всех настрой был бодрый, жизнерадостный. Главное, после тяжкого военного лихолетья пришла она — долгожданная выстраданная Победа…

Вскоре в семье случилось пополнение — родились братья и сестры. Старшие дети, родившиеся до войны и рано повзрослевшие, помогали родителям по хозяйству, присматривали за малышами, по-прежнему выходили на колхозные работы. Жизнь налаживалась. Чета Халиковых вырастила восьмерых детей достойными людьми.

Молодого парня призвали на срочную службу в армию. Попал в артиллерийские войска. Прошло почти семь десятилетий — до сих пор помнит ветеран труда калибр пушек и снарядов, с которыми приходилось “иметь дело” в течение четырех лет на постоянных боевых учениях-стрельбах.

Успешно отслужив, вернулся в родительский дом. Устроился на работу в Мари-Турекскую заготконтору агентом по заготовке живсырья. Серьезного, ответственного работника подметили — через пять лет работы назначили директором Параньгинской райзаготконторы. Прошло три года — новое назначение на должность руководителя ремонтно-строительного участка, затем начальника Параньгинского коммунхоза, старшего инженера ДРСГУП…

Суженую приметил на Сабантуе. Приехала в отпуск из Подмосковья, куда уехала работать на ткацкую фабрику вместе с подругами после окончания школы. Стройная, синеокая в нарядном платье только раз взглянула в его глаза, которые покорились в тот же миг… Встретиться, поговорить тогда не получилось. Прошло полгода. “Синеокая” вновь вернулась навестить родителей. На этот раз кареглазый красавец с пышной кудрявой шевелюрой свой шанс не упустил — сразу предложил выйти замуж. Послушала родителей, согласилась.

Вырастили троих детей — сыновей Рината и Наиля, дочь Лилию, с семьей которой проживают сегодня в большом уютном доме. Уходят годы, а вместе с ними потихоньку подступает старость. Габдрахман абый два года назад неудачно упал, сломал тазобедренную кость. Верная супруга с дочерью неустанно ухаживали за ним. Забота самых близких подняла его с постели. Сегодня, хотя и с трудом, передвигается по дому самостоятельно, чему бесконечно рады дорогие родные.

За многолетний добросовестный труд 90-летний юбиляр награжден многочисленными благодарностями и почетными грамотами, избирался депутатом Параньгинского поселкового Совета. Вел большую общественную деятельность.

В день большого юбилея Габдулхака Габдрахмановича пришли поздравить заместитель главы администрации Параньгинского района Олег Попов и заместитель руководителя Параньгинского комплексного Центра социального обслуживания населения Сельвина Латфуллина. Виновнику торжества они вручили Благодарственное письмо с поздравлениями и пожеланиями Президента России Владимира Путина и памятный подарок. Поздравляя юбиляра, Олег Евгеньевич пожелал крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия, счастья и встретить в семейном кругу еще не один юбилей. Доброй Вам радости, уважаемый Габдулхак Габдрахманович, и светлых дней.

ЗИНЕРА КАСИМОВА.

Республика Марий Эл, Параньгинская районная газета «Наша жизнь».