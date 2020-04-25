ВИДЕО: Гала-концерт «Мин татарча сойлэшэм» пройдет в онлайн формате

В это воскресенье, в день рождения Тукая, республика отметит День родного языка. И в этот же день уже по традиции состоится гала-концерт акции «Мин татарча сойлэшэм». В этом году он пройдет в онлайн-формате.

Ожидается выступление звезд, репортажи с татарами, живущими заграницей, объявление результатов антипремии для тех организаций, которые не соблюдают правило двуязычия и многое другое. Начало в 2 часа дня. Подключиться к трансляции можно будет в официальном сообществе акции «Вконтакте», а так же на ютуб-канале.

trt-tv.ru