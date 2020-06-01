Гала-концерт творческой лаборатории «Безнең җыр» перенесли на 1 октября

Гала-концерт творческой лаборатории «Безнең җыр» («Наша песня») перенесли на 1 октября. Он пройдет на сцене Татарской филармонии им. Тукая, сообщили «БИЗНЕС Online» в творческом объединении «Калеб», организовавшем лабораторию.

Конкурсный этап лаборатории «Безнең җыр» состоялся в декабре прошлого года в Кариевском театре. Членами экспертного жюри было отобрано 19 песен, 20-я — путем зрительского голосования в интернете. Работа самой лаборатории началась в мае 2019 года. При этом новый проект творческого объединения «Калеб», включивший молодых исполнителей, поэтов и композиторов, получил поддержку президента Татарстана и министерства культуры республики.

В самом начале лаборатории состоялся круглый стол с участием журналистов, деятелей культуры и искусства и представителей общественности, посвященный состоянию современной эстрады. Были обозначены существующие проблемы, намечены направления дальнейшей работы. Затем участникам проекта была предоставлена возможность пообщаться с известными поэтами-песенниками и композиторами. Секретами мастерства с молодежью делились такие

мэтры песенного искусства, как Разиль Валеев и Резеда Ахиярова. В течение летних месяцев завершилась стадия написания песен, которая в свою очередь состояла из двух лабораторных этапов.

На первом поэты, композиторы и исполнители путем жеребьевки распределились по командам, в результате чего представили на суд экспертов 17 песен. На втором этапе команды были расформированы, а затем собраны заново согласно решению организаторов. Некоторые участники выбыли, присоединились новые. В результате было создано еще 17 песен.

Финальный концерт творческой лаборатории «Безнең җыр» пройдет 1 октября 2020 года на сцене Татарской филармонии им. Тукая и будет приурочен к 100-летию ТАССР.

Инициатором музыкальной лаборатории «Безнең җыр» выступила директор Кариевского театра, основатель творческого объединения «Калеб» Гузель Сагитова.

«В течении последних нескольких лет в рамках „Калеб“ новые песни создавались регулярно, сложились даже творческие тандемы композиторов и поэтов, например, Эльмир Низамов — Резеда Губаева и Луиза Янсуар — Миляуша Хайруллина. Но это была точечная работа, наконец, пришло время масштабного музыкального проекта. За полгода родилось более 30 новых песен на татарском языке, а самое главное, наладились творческие связи, завязались новые

знакомства, которые, будем надеяться, сыграют дальнейшую положительную роль в развитии современной татарской эстрады», — рассказала «БИЗНЕС Online» руководитель проектов Кариевского театра Лейсан Фаизова.

Она также подчеркнула, что специально для концерта в театр им. Кариева привезли личный рояль Ильгама Шакирова, большинство песен звучало именно под его аккомпанемент.



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