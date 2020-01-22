Газета «Бердэмлек» и ансамбль «Ялкынлы яшьлек» посетят города и села Самарской области

2020 год богат на юбилеи. В апреле Самарская областная татарская газета «Бердэмлек» отмечает тридцатый, а татарский народный ансамбль песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек» – пятидесятый день рождения.

В рамках празднования юбилеев запланирован ряд совместных мероприятий социально-значимого характера, которые называются «Встречи с читателем», и будут проводится на средства гранта Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Так, начиная с 25 января, коллектив редакции газеты «Бердэмлек» будет посещать города и села области с компактным проживанием татар для проведения «Встреч с читателями». Первая встреча состоится в Сызранской Центральной городской библиотеке им. Е. И. Аркадьева по адресу: 446001, Самарская обл. г. Сызрань, ул. Советская, 92.

Сотрудники редакции расскажут об истории газеты и ее сегодняшнем дне, о темах, которым уделяется основное внимание, коснутся темы образования на родном языке, познакомятся поближе со своими авторами, которые регулярно пишут в газету, узнают мнение читателей, их замечания и предложения.

Неотъемлемой частью «Встречи с читателем» станет концерт татарского народного ансамбля песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек». В программе – татарские песни и танцы, стихи и скетчи.

Такие же встречи запланированы в Доме дружбы народов Самарской области в Тольятти, в Домах культуры сел Старое Ермаково, Старое Усманово, Камышла и Балыкла Камышлинского района, Алькино и Мочалеевка Похвистневского района, Денискино и Абдикеево Шенталинского района.

Постоянных читателей и тех, кто еще только раздумывает, подписаться ли на газету «Бердэмлек», ждут на «Встречах читателей»!

Самарская областная татарская газета «Бердэмлек»

Старейшее национальное издание Самарской области – татарская газета «Бердэмлек» — является уникальным изданием, первой в современной истории губернии национальной газетой. Она издается с апреля 1990 года и на протяжении многих лет имеет стабильный тираж (2500 тыс. экз.), подписку и постоянных читателей. Все эти годы издание пишет историю самарских татар, помогая сохранять традиции и язык своего народа, и пропагандируя межнациональное согласие и добрососедство. В издании особое внимание уделяется социальным, религиозным и культурным темам. В центре внимания – судьбы простых людей разных профессий. Работники образования, медицины, сельские труженики – главные герои газеты. Национальные праздники, обычаи и традиции, образование, деятельность национальных общественных организаций области также находят отражение на страницах газеты.

«Бердэмлек» знают и читают тысячи татар не только в городах и районах Самарской области, но и за ее пределами – в Ульяновской, Оренбургской областях, в Татарстане и других регионах России. Большой популярностью пользуются рубрики «Мост любви», «Детский уголок», «Национальные праздники», «Здоровье», «Семейный очаг» и другие. Для интересующихся религией ислам ежемесячно выходит приложение «Кыйбла», где описываются мусульманские обряды и традиции, приводятся выдержки из Корана, молитвы и проповеди. В газете регулярно публикуются материалы о работе Администрации Губернатора и Правительства Самарской области, Дома дружбы народов Самарской области, о деятельности национальных общественных объединений Самарской области по сохранению и пропаганде культурного богатства и родных языков народов России.

Много лет газету возглавлял Рафгат Набиуллович Аглиуллин, сейчас главный редактор газеты Эльмира Мугаммаровна Варфоломеева.

Татарский народный ансамбль песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек»

Датой рождения татарского народного ансамбля песни, танца и поэзии считается 1970 год. Именно тогда появилось и название – «Ялкынлы яшьлек» – «Пламенная молодость». Позже в ансамбле появились хор, большая хореографическая группа, эстрадная группа со всеми инструментами. В лучшие годы численность ансамбля доходила до трехсот человек. И в 1977 году ансамблю присвоили звание народного. В программу ансамбля входила не только музыка и танцы, но и стихи Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая и даже спектакль по пьесе Галиасгара Камала «Первый театр».

За полувековую историю существования ансамбля подготовлено больше 100 программ, дано больше 1000 концертов. Им рукоплескали жители сел и городов Самарской области, и любители татарского искусства Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей, Башкортостана и Татарстана. И сейчас в ансамбле много молодежи, средний возраст участников – 25 лет, что оправдывают название – «Пламенная молодость».

В копилке наград ансамбля – победа на международном конкурсе «Россия – ООН: 65 лет партнерства».

Много лет ансамблем руководит Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, Народный артист Самарской области Ильгиз Исмаилович Колючев.

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