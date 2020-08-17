Газете «Шахри Казан» исполнилось тридцать лет

Тридцать лет назад, 17 августа 1990 года, вышел сигнальный номер газеты «Шахри Казан». Ее нынешний главный редактор Радик Сабиров рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», чего именно ждет читатель от издания.

По словам собеседника агентства, аудитория газеты прежде всего ищет в ней красоту. «Самые популярные темы в интернете – это шоу-бизнес и трагедии, а читатель газеты не любит эти темы. Раньше в нашем издании была криминальная рубрика. Мы попробовали вернуть ее в качестве одной колонки, но читатель не принял. Сразу же пришла обратная связь», – пояснил он.

Главный редактор отметил, что аудитория с удовольствием читает полезные советы, рубрику «Вопрос-ответ» и публикации на тему религии.

«Не надо лишать людей чтения, потому что народ заново начал читать. Это было очень заметно во время пандемии. Боялись, что будет тяжело, а у читателей, наоборот, возникла потребность», – подчеркнул Сабиров.

Вспомнил главред «Шахри Казан» и о временах возникновения газеты. «Тогда разговоры темы о судьбе нации были актуальны и уделялось большое внимание литературе. Возможно, это было связано с тем, что в редакции работало много поэтов», – предположил он.

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