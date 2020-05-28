Генконсул Китая поздравил татарстанцев со 100-летием ТАССР

«Только в 2019 году в Татарстане с официальными визитами находились 3 делегации на уровне выше вице-премьера Государственного Совета КНР и 10 делегаций на уровне выше заместителей глав регионов и заместителей министров. Эти визиты показывают особо пристальное внимание Китая к укреплению сотрудничества с такими регионами России. За все годы сотрудничества истории еще не было столь частых визитов высокопоставленных лиц КНР в Татарстан», — подчеркнул Генконсул Китая.