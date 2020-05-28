Генконсул Китая поздравил татарстанцев со 100-летием ТАССР

Генконсул КНР в Казани У Инцинь поздравил Президента Татарстана Рустама Минниханова и всех жителей республики со 100-летием образования ТАССР. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Татарстан может гордиться своей многовековой историй, природными красотами, богатыми ресурсами, добрыми традициями и разнообразием культурно-исторических объектов», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.
Татарстан вызывает большой интерес со стороны Китая, поскольку в регионе благоприятный инвестиционный климат, отметил У Инцинь. Кроме того, республика занимает лидирующие позиции во многих областях.
«Только в 2019 году в Татарстане с официальными визитами находились 3 делегации на уровне выше вице-премьера Государственного Совета КНР и 10 делегаций на уровне выше заместителей глав регионов и заместителей министров. Эти визиты показывают особо пристальное внимание Китая к укреплению сотрудничества с такими регионами России. За все годы сотрудничества истории еще не было столь частых визитов высокопоставленных лиц КНР в Татарстан», — подчеркнул Генконсул Китая.
В заключение он пожелал татарстанцам крепкого здоровья, успехов и благополучия, а республике — процветания.