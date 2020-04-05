Главному музею Татарстана – 125 лет!

5 апреля отмечает свой 125-летний юбилей Национальный музей Республики Татарстан – крупнейший региональный музей России, и это событие является значимой датой в истории и культуре Татарстана и всей страны.

Открытый в 1895 году, он прошел долгий путь развития – от Казанского городского научно-промышленного музея до Национального музея Республики Татарстан, став культурным брендом.

У истоков его создания стояли видные учёные Казанского университета – А.А. Штукенберг, Н.П. Загоскин, П.И. Кротов, Н.Ф. Высоцкий, Н.Ф. Катанов, городской голова С.В. Дьяченко, меценаты и благотворители Казани – О.С. Александрова-Гейнс, И.Ф. Лихачев и многие другие. Основу музея составило собрание ученого и коллекционера А.Ф. Лихачёва и экспонаты научно-промышленной выставки 1890 года.

Благодаря трудам многих поколений музейных сотрудников собраны уникальные коллекции – более 940 тысяч предметов, которые комплексно представляют для жителей и гостей республики природное и культурно-историческое развитие Татарстана и его столицы, сочетание западных и восточных традиций, наследие древнейших мировых цивилизаций.

Обширность и многообразие музейного собрания позволяют вести научную деятельность, создавать масштабные выставки и экспозиции, издавать каталоги и альбомы, оригинальную сувенирную продукцию.

На протяжении многих лет Национальный музей РТ является авторитетным научным и методическим центром республики, организуя международные форумы, тематические конференции и практические семинары, создавая новые музеи и продвигая современные технологии.

Музей всегда откликается на актуальные события и оказывает влияние на формирование культурной среды региона через создание новых музейно-образовательных проектов и программ – «Музейная весна Татарстана», реконструкторские фестивали, музейные фольклорные праздники и конкурсы.

Профессиональный коллектив, сотрудничество с ведущими научными центрами, активная деятельность в составе музейных сообществ России и мира позволяет Национальному музея РТ держать лидирующие позиции в музейном мире.

В настоящее время идет строительство новой экспозиции, посвященной празднованию 100-летия ТАССР. Планируется масштабная реконструкция фондохранилища музея – создание «Открытых фондов», позволяющих широко представить коллекции и познакомить посетителей со спецификой фондовой и реставрационной работы.

Музей с честью выполняет важнейшую миссию – хранит национальное достояние республики, передавая материальное и духовное наследие новым поколениям нашего общества, содействуя преемственности культурных традиций, просвещению и образованию, представляет историю и достижения Татарстана.

В день рождения Национального музея Республики Татарстан хочется выразить искреннюю признательность всем тем, кто внес вклад в его создание и развитие, поддерживает во всех творческих начинаниях и проектах.

С днем рождения, МУЗЕЙ!