Главным режиссёром Уфимского татарского театра «Нур» стал Азат Зиганшин

Главным режиссёром Уфимского татарского театра «Нур» стал известный актер театра и кино, режиссер, экс-солист популярной группы «Акйондоз», заслуженный артист Башкортостана Азат Зиганшин. 1 сентября его представили на общем собрании коллектива.

Зиганшин Азат Надирович родился 11 мая 1971 года в городе Баймаке. Окончил Уфимский государственный институт искусств и Театральный институт имени Б. Щукина при Государственном театре имени Е. Вахтангова.

С 1995 года — актёр Национального молодежного театра РБ. С 1998 года — артист Башкирского театра драмы.

С 2008 года работал в Стерлитамакском государственном башкирском драматическом театре режиссером-постановщиком. С 2009 года был главным режиссером, с 2012 года — художественным руководителем театра.

С 2014 был директором Национального молодежного театра им. М. Карима.

Лауреат Молодежной премии РБ им. Ш. Бабича.

bashinform.ru