Главный архитектор Нижнекамска рассказал о новой скульптуре у татарского драмтеатра

Рядом с Татарским драматическим театром имени Туфана Миннуллина в Нижнекамске поселятся новые жители. Увидеть их нижнекамцы смогут только 22 сентября, в День города.

Корреспондент телеканала НТР 24 поделится подробностями о новом архитектурном объекте.

Работа по реконструкции площади перед драмтеатром выходит на финишную прямую. Брусчатку уже обновили, впереди — лестница. К тому же, здесь появятся новые персонажи из бронзы.

Главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов рассказал, как будет выглядеть новая скульптура.

— Скульптурная композиция будет представлять из себя верстак с сидящим на нём дедушкой и мальчик. Соответственно, дедушка передаёт ему свой жизненный опыт.

За основу взяты герои из произведения Туфана Минуллина «Старик из деревни Альдермыш». Сейчас скульптура в процессе производства, её высота будет достигать 2 метров.

Арт-объект разрабатывался управлением строительства и архитектуры Нижнекамска совместно с казанцами. Нижнекамцы уже знают о том, что здесь появится новая скульптура, и с нетерпением ждут момента, когда смогут её увидеть.

— Я думаю, что памятник в принципе, если он хороший, это неплохо. Мне кажется, что он хорошо впишется. Если сделать какие-то скамейки вокруг, то будет уютно, — делится мнением нижнекамка.