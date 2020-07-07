«Главный татарин Чувашии» Ферит Гибатдинов скончался от двусторонней пневмонии

Председатель национально-культурной автономии татар Чувашии, член президиума Национального совета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар Ферит Гибатдинов ушел из жизни сегодня утром. Информацию о его смерти подтвердил помощник председателя ДУМ Чувашской республики Илдус Зейнетдинов.

По словам Зейнетдинова, причиной смерти Гибатдинова стала двусторонняя пневмония. Кроме того, «президент татар Чувашии» недавно перенес обширный инфаркт. Первым слова соболезнования выразил руководитель «Штаба татар Москвы» Рустэм Ямалеев.

Ферит Гибатдинов — член президиума Национального совета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар, председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской республики», член совета по делам национальностей Чувашии. Также он был директором «Комсомольской детской школы искусств» в Чувашии и директором международного фестиваля традиционной культуры тюркского мира «Урмай залида».



business-gazeta.ru