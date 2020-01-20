Год патриотизма в Якутии – связующее звено малых и исторических родин

В Якутии проживает много представителей разных национальностей и республик ближнего зарубежья. По результатам переписи 2010 года, в регионе проживают около 15 тысяч татар. В субботу народный депутат по приглашению руководства татарской общины в городе Якутске приняла в новогодней встрече в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Мы попросили комментарий с участниками и организаторами мероприятия.

Первый заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Васильев Владимир Николаевич:

— Татарская диаспора давно действует в нашей республике. Это одна из самых дружных общин. До этого мероприятия у нас состоялся интернациональный Новый год. Очень приятно, что Дом дружбы народов продолжает добрую традицию по гармонизации межнациональных отношений. Это очень важно, потому что в прошлом году, как все помнят, как на национальной почве происходили резонансные события. И доля граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения, немного снизилась. Это нас беспокоит. И мы должны постоянно в своей работе опираться на национальные объединения, коих сегодня в республике 74, из них более активно работают около сорока, в том числе община «Туган Як». В этом году, по согласованию с президентом Татарстана, мы планируем в мае месяце провести Дни Якутии в данной республике.

Председатель общественной организации «Туган Як» (в переводе на русск. «Родной край») Волков Ильдус Юнусович:

— У нас есть эмблема, которая символизирует весь смысл «Туган Як». Поскольку здесь люди приезжие, оторванные от корней, но живут на земле обетованной Олонхо, в Якутии, поэтому в центре у нас – ураса, а два флага – это дружба наших народов, татарского и якутского. А если говорить глубже, раз мы здесь проживаем, то это и наша родная земля. Значит, и мы здесь должны ассимилировать, принимать ту культуру, к которой мы пришли. Сегодня мы собрались, чтобы отметить Новым год, дать старт мероприятиям 2020 года. В прошлом году было многое сделано организацией. Следует особо отметить проведение нами уроков родного татарского языка. Мы провели два литературных мероприятия. Как могли, провели Сабантуй. Участвовали в мероприятиях Ассоциации народов Республики Саха (Якутия). Наша татарская девушка Карина участвовала в ноябре в «Этно красе». Это нас очень радует. Также по линии всемирного конгресса татар мы ездили в Сахалин. Мне лично понравилось, что в данной общине, наряду с татарами, есть корейцы, русские, они все объединены общей целью – пропаганды татарской культуры.

Народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Мария Христофорова:

— Автономии Татарстана исполняется 100 лет, и, конечно, в этом году запланировано много мероприятий, посвященных не только юбилейной дате, но и чтобы сплотить всех татар, проживающих на территории Якутии. Отмечу, что руководитель татарской общины Ильдус Юнусович сделал очень хороший почин – он предложил наладить более тесные связи и контакты с самой Республикой Татарстан. Так, в прошлом году якутская делегация выезжала в Татарстан, участвовал в праздновании 25 Ассамблеи народов, представитель диаспоры Анатолий Михайлов в мероприятиях Всемирного конгресса татар, приняли участие на открытии года 100-летия ТАССР в Казани. Положено начало для того, чтобы сделать работу содержательной и эффективной. И я надеюсь, что наш профильный комитет по науке и образованию, общественным объединениям и СМИ в Ил Тумэн окажет всемерную поддержку.

В этом году планируется выезд большой делегации в Татарстан в рамках празднования столетия республики. Конечно, в этих мероприятиях надо участвовать с определенным багажом, отчитаться о работе, которая проделана для консолидации всех сил. Нынче глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев объявил 2020 год Годом патриотизма. У нас понятие патриотизма очень обширное – это верность и любовь к родным корням, и той земле, где ты живешь, работаешь, растишь детей. Цели и задачи этого года очень хорошо ложатся на развитие деятельности наших национальных общин. Уверена, что Год патриотизма даст старт новым традициям, которые сблизят историческую родину и малую родину, где проживают представители национальных диаспор.

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