Горечь утраты: Хабиров выразил соболезнования по случаю смерти Тимергалиевой

Смерть Хамдуны Тимергалиевой — большая утрата для почитателей ее творчества. Об этом написал Глава Башкортостана Радий Хабиров в телеграмме Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«Мы гордимся и восхищаемся нашей талантливой землячкой, которая стала яркой звездой татарской и башкирской сцены. Ее исполнительский диапазон был очень широк. Наравне с народными песнями в репертуаре Хамдуны Саитгалеевны большое место занимали произведения современных эстрадных композиторов. Песни в ее исполнении по праву вошли в золотой фонд национального музыкального искусства. Поклонники замечательной певицы, все башкортостанцы разделяют горечь невосполнимой утраты. Прошу передать родным и близким наши искренние слова сочувствия», — написал Хабиров.

В Казани во вторник прошла церемония прощания с народной артисткой Татарстана Хамдуной Тимергалиевой. Проститься с ней пришли творческие друзья артистки, зрители, официальные лица республики. Во время церемонии заместитель главы Бураевского района Башкортостана Гемир Нуртдинов сообщил, что именем Хамдуны Тимергалиевой назовут одну из улиц райцентра.

tatar-inform.ru