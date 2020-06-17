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«Горжусь тобой, мой Татарстан!»

«Горжусь тобой, мой Татарстан!»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 17.06.2020 0 4

Под таким названием отдел выставок и культурных программ Национальной библиотеки Республики Татарстан представляет виртуальную выставку, посвящённую 100-летию образования ТАССР.

На выставке представлены документы, посвящённые прошлому и настоящему республики. Это книги, красочные альбомы и фотографии.

В разделе «Татарская АССР: история развития» представлены издания, рассказывающие об образовании ТАССР и отражающие основные этапы развития татарстанского общества.

В разделе «Герои фронта и тыла Татарстана» представлены книги, посвященные боевому и трудовому подвигу уроженцев Татарстана в годы войны.

Раздел «Современный Татарстан» показывает многообразие и динамику региона, присущую нашему времени.

kitaphane.tatarstan.ru

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