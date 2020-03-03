Госкомитет РТ по архивному делу издаст книгу о вкладе Татарстана в Великую Победу

Государственный комитет РТ по архивному делу к 75-летию Великой Победы издаст книгу о вкладе Татарстана в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня на заседании республиканского общественного совета партийного проекта «Детский спорт» сообщила председатель этого госкомитета Гульнара Габдрахманова.

«В ней будет рассказ о том, как Татарстан в тылу создавал все условия для того, чтобы наши бойцы смогли победить. Республика была одной из главных кузниц кадров, давала наибольшее количество промышленного производства, материалов, одевала, обувала и кормила очень большой процент бойцов, которые в то время находились на фронте», — рассказала Габдрахманова.

Она добавила, что в книге также будут представлены интервью с участниками Великой Отечественной войны. Например, с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым и военно-полевым хирургом, подполковником медицинской службы 99-летней Татьяной Емелиной.

«Имена этих людей занесены в энциклопедию „Лучшие люди России“ и в Книгу почета Казани, — отметила председатель Госкомитета РТ по архивному делу. — В книге будут не только документы, рассказ, повествование, но и интервью с теми людьми, которые пока живы».

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Габдрахманова уточнила, что рабочее название книги — «Татарстан: Все для фронта, все для Победы». «Надеемся, что в ближайший месяц книга уже выйдет. Она будет направлена во все образовательные организации, во все районы. Это будет первый транш. А по второму планируем, что книга будет во всех организациях республики», — подчеркнула она.

В Казани прошло расширенное заседание республиканского общественного совета партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» на тему «Вклад спортсменов РТ в Победу в Великой Отечественной войне».

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru