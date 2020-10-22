Госсовет РТ проведет 40 мероприятий по реализации тезисов послания Рустама Минниханова

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили план мероприятий по реализации предложений Президента республики Рустама Минниханова, содержащихся в его послании парламенту. Всего на следующий год предусмотрено 40 основных мероприятий по 31 тезису послания. Об этом сообщил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов на заседании президиума республиканского парламента.

Депутат упомянул, что ежегодно Госсовет принимает план мероприятий для реализации предложений Президента республики, изложенных в послании. «Запланировано проведение расширенных заседаний комитетов парламента, в том числе выездных, круглых столов, на которых будут разрабатываться рекомендации и предложения по законодательному обеспечению и решению поставленных задач», – рассказал Ахметов.

Парламентарий заметил, что в Татарстане 2021-й объявлен Годом родных языков и народного единства, поэтому в плане «учтены ключевые темы заседаний, в том числе Комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка». «Отдельный пункт плана предусматривает разработку и рассмотрение проектов законов республики, направленных на реализацию федеральных законов по поправкам к Конституции России», – подчеркнул он.

Как и в предыдущие годы, запланировано участие депутатов Госсовета во всех важнейших республиканских мероприятиях, добавил депутат. По его словам, в плане максимально охвачены предложения Президента республики Госсовету, которые необходимо реализовать в будущем году.

«План, принятый в прошлом году, в основном выполнен. Конечно, из-за распространения новой коронавирусной инфекции и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки пришлось отложить выполнение некоторых мероприятий плана, особенно выездных. Несколько мероприятий, оставшихся в плане на текущий год, будут выполнены в четвертом квартале 2020 года. Но, возможно, и перенесение их на 2021 год», – отметил Ахметов.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин уточнил, что примерно такой же план будет подготовлен Правительством республики. «Мы обязательно должны приложить все усилия, чтобы озвученные Президентом в послании задачи были реализованы полностью», – заявил он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием Государственному Совету о внутреннем и внешнем положении республики 24 сентября.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru