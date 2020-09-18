Госсовет РТ согласовал кандидатуру Василя Шайхразиева на должность вице-премьера

Депутаты Госсовета Татарстана согласовали кандидатуру Василя Шайхразиева на должность заместителя Премьер-министра РТ. Решение было принято единогласно на 13-м заседании парламента РТ.

Кандидатура Шайхразиева предложена Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Поздравляем. Желаем успехов в работе», — сказал после голосования Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Василь Шайхразиев родился 3 февраля 1963 года в деревне Саитово Мензелинского района ТАССР. В 1990 году окончил Высшую юридическую заочную школу МВД СССР по специальности «правоведение». Трудовую деятельность начал в 1980 году с работы монтером подкрановых путей «Автозаводстроя» в Набережных Челнах.

Проходил службу по призыву в пограничных войсках КГБ СССР и службу в Министерстве внутренних дел ТАССР. В разные годы работал начальником правового управления акционерного коммерческого банка «Челныбанк», директором финансовой компании «Челны», помощником главы администрации Набережных Челнов.

С 2004 по 2005 год занимал должность первого замглавы администрации Набережных Челнов, с декабря 2005 года — руководителя исполкома Автограда. С октября 2010 года по сентябрь 2014 года был мэром Набережных Челнов. В сентябре 2014 года был назначен заместителем Премьер-министра Татарстана.

tatar-inform.ru