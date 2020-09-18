Госсовет РТ сохранил статус вице-премьеров Каримову, Заббарову и Ахметшину

Депутаты Госсовета Татарстана согласовали кандидатуры Марата Зяббарова, Альберта Каримова и Равиля Ахметшина на должности вице-премьеров в новом Правительстве Татарстана. Решение было принято сегодня на 13-й сессии парламента РТ.

Кандидатуры вице-премьеров представил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. «Марат Азатович проводит целенаправленную работу по реализации геополитики и управлению агропромышленным комплексом республики, улучшению инвестиционного климата в сельском хозяйстве, поддержке малого и среднего бизнеса и развитию крестьянско-фермерских хозяйств», — сказал Песошин, представляя Зяббарова.

Характеризуя кандидатуру Альберта Каримова, глава Правительства РТ отметил, что Каримов работает в должности вице-премьера с 2015 года, уделяет большое внимание развитию предпринимательства в республике, росту промышленного потенциала. Под его руководством реализуются крупные проекты в машиностроении, нефтехимии, авиастроении, энергетики и других отраслях.

По словам Песошина, Равиль Ахметшин, который возглавляет полномочное представительство Татарстана в РФ, уделяет большое внимание сохранению культуры и традиций в татарских общинах Москвы.

В составе нового Правительства Татарстана у Премьер-министра Алексея Песошина сохранится то же количество замов, что и прежде — девять. Но есть одно изменение — вместо министра образования статус вице-премьера получил Мидхат Шагиахметов, курирующий сферу экономического развития республики.

tatar-inform.ru