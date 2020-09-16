Госсовет Татарстана утвердил дату инаугурации Президента республики

Торжественная церемония вступления в должность Президента Татарстана Рустама Минниханова состоится 18 сентября. Дату проведения мероприятия назначили сегодня депутаты на заседании президиума Госсовета республики.

Церемония пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Она начнется в 10 утра.

«В связи с важностью церемонии и большим интересом жителей республики к этому событию предлагается организовать прямую теле- и радиотрансляцию», — сказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Общее количество приглашенных на мероприятие составит 770 человек.

За Рустама Минниханова на выборах Президента республики проголосовали более 1,9 млн избирателей, или свыше 83%. Голосование в Татарстане проходило с 11 по 13 сентября.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru