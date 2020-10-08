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Гости из Старокулаткинского района Ульяновской области посетили Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге

Гости из Старокулаткинского района Ульяновской области посетили Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 08.10.2020 0 5

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с делегацией активистов татарской общественности Старокулаткинского  района Ульяновской области во главе с Венерой Деникаевой.

Общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия Старокулаткинского района Ульяновской области» является одной из самых активных татарских объединений, работающих в регионах России.

Общество регулярно проводит крупные мероприятия, круглые столы, занимается не только организацией культурных мероприятий, но и ведет образовательную деятельность.

В рамках сегодняшней встречи состоялся обмен опытом проведения национально-культурных и образовательных мероприятий, обсудили проведение мероприятий культурно-просветительского плана, наметили планы совместной деятельности.

tatspb.tatarstan.ru

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