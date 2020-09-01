Гостям фестиваля «Tat Cult Fest» презентовали проект детских игр «Uen Fest»

Накануне территория Казанского Кремля превратилась в настоящую игровую площадку. Маленькие казанцы с удовольствием приняли участие в увлекательной акции. Актёры театра им Г. Кариева знакомили их с народными играми «Капка», «Йөзек салыш», «Кишер-кубыста», «Яулык салыш», «Сукыр тәкә», «Түбәтәй» и другими, а еще провели для детей мастер-классы по созданию футболок с символикой «Uen Fest» и предложили нарисовать любимого персонажа из популярных спектаклей. Автор лучшего рисунка получил подарок — пригласительные билеты на постановку «Сказки Хикмета».

Напомним, мероприятия I фестиваля Uen fest начались 1 августа. Сначала актеры ведущих театров республики, работники домов культуры, студенты Казанского государственного университета культуры и искусств, сотрудники Дома дружбы народов сами сыграли в народные игры и забавы, записали все это на видео и выложили в социальных сетях учреждений с хештэгом #уенфест, затем игровые представления стартовали во дворах. Артисты рассказывают о многообразии старинных игр, истории их появления, а также учат всех желающих в них играть. Подобные праздники планируется провести в более 1000 дворах по всей республике, в том числе отремонтированных по программе «Наш двор».