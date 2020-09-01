enrutat
Главная / Гостям фестиваля «Tat Cult Fest» презентовали проект детских игр «Uen Fest»
Гостям фестиваля «Tat Cult Fest» презентовали проект детских игр «Uen Fest»

Гостям фестиваля «Tat Cult Fest» презентовали проект детских игр «Uen Fest»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 01.09.2020 0 3

Накануне территория Казанского Кремля превратилась в настоящую игровую площадку. Маленькие казанцы с удовольствием приняли участие в увлекательной акции. Актёры театра им Г. Кариева знакомили их с народными играми «Капка», «Йөзек салыш», «Кишер-кубыста», «Яулык салыш», «Сукыр тәкә», «Түбәтәй» и другими, а еще провели для детей мастер-классы по созданию футболок с символикой «Uen Fest» и предложили нарисовать любимого персонажа из популярных спектаклей. Автор лучшего рисунка получил подарок — пригласительные билеты на постановку «Сказки Хикмета».

Напомним, мероприятия I фестиваля Uen fest начались 1 августа. Сначала актеры ведущих театров республики, работники домов культуры, студенты Казанского государственного университета культуры и искусств, сотрудники Дома дружбы народов сами сыграли в народные игры и забавы, записали все это на видео и выложили в социальных сетях учреждений с хештэгом #уенфест, затем игровые представления стартовали во дворах. Артисты рассказывают о многообразии старинных игр, истории их появления, а также учат всех желающих в них играть. Подобные праздники планируется провести в более 1000 дворах по всей республике, в том числе отремонтированных по программе «Наш двор».

mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.