Гран-при «Созвездия-Йолдызлык» получили вокалисты из Казани и танцоры из Мамадыша

Гран-при XX Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык» удостоены вокальный ансамбль «Импульс» из Казани и хореографический коллектив «Каприз» из Мамадыша. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Гала-концерт фестиваля, проходящего под патронажем Президента Татарстана и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, состоялся в казанском КРК «Пирамида». На этот раз его приурочили сразу к трем юбилеям: 20-летию «Созвездия-Йолдызлык», 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Татарской АССР. Все эти темы нашли свое выражение в выступлениях юных артистов. Они продемонстрировали на сцене различные номера, преимущественно на военную тему, а также исполнили татарские и русские песни и танцы.

После первой части концерта, посвященной Великой Отечественной войне, для стартовой церемонии награждения победителей на сцену вышли председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева и заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

«Мне так радостно видеть наши юные таланты, и я еще раз убедилась, что “Созвездие“ — это вечный творческий двигатель Татарстана, потому что столько талантливых ребят, столько новых открытий», — подчеркнула Валеева.

Затем вниманию собравшихся в «Пирамиде» были представлены национальные песни и танцы, после чего с праздником присутствующих поздравили исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова и первый заместитель министра по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

«Мне кажется, что наши дети, проживающие в Татарстане, самые счастливые, ведь у них есть все условия для раскрытия своих талантов», – сказала Хашимова. А Сулейманов охарактеризовал фестиваль «Созвездие» как «уникальное явление, которое творит чудеса даже с воздухом, который энергетически заряжен».

Главный приз фестиваля вручила победителям заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она поприветствовала всех от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Дорогие дети, вы, правда, невероятно талантливы, вы гордость нашей республики! Дорогие коллеги, педагоги, вы делаете невозможно важное дело, вы прикасаетесь к творчеству детей и трепетно к нему относитесь. Здоровья вам, дорогие педагоги и родители, процветания нашим талантам», — заметила вице-премьер.

Обладатель Гран-при в номинации «Вокал» — казанский ансамбль «Импульс» и обладатель Гран-при в номинации «Хореография» — мамадышский хореографический коллектив «Каприз» получили памятные кубки, дипломы и медали, специальные стипендии Президента Татарстана, сертификаты от Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ, а также премии педагогам от Министерства по делам молодежи РТ и компании «Татнефть».

В завершении мероприятия Фазлеева вручила лучшим педагогам почетные звания. Заслуженными работниками культуры республики стали балетмейстер Центра культуры, искусства и народного творчества им. Горького Зеленодольска Лиана Габдрахманова и преподаватель по классу хора и фортепиано детской музыкальной школы № 8 Казани Зитта Семенова.

tatar-inform.ru