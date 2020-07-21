ГТРК Нижний Новгород сняли репортаж о жизни татар Спасского района

В пятницу, 17 июля, съёмочная группа ГТРК Нижний Новгород посетили татарские села Спасского района. Приветствовал съёмочную группу председатель Совета РНКАТНО, глава МСУ Базловского сельсовета, Салихжанов Рамиль Ахметович, который на протяжении всей своей жизни старался во благо татарского народа этого района.

В селах Базлово, Тукай, Татарское Маклоково съемочная группа посетила школу, дома культуры, фермерские хозяйства, в развитии деятельности и строительстве этих объектов активно принимал участие Рамиль Ахметович. Были взяты интервью и у жителей, которые участвуют в общественной жизни этих деревень.

Совсем скоро репортаж выйдет в эфир на телеканале Россия 24.

nizgar.ru