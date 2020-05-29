Губернатор Самарской области провел встречу с лидерами национальных общин региона

В четверг, 28 мая, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального Совета по межнациональным отношениям. Встреча, участие в которой приняли лидеры национальных общин губернии, впервые прошла в режиме видеоконференции.

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств мира, где проживают представители 193-х национальностей, 157 – проживает на территории Самарской области в мире и согласии уже сотни лет.

«Это огромное богатство, замечательное наследство, которое передали нам предки, и это, конечно, накладывает на нас огромную ответственность, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Речь идет об исторических, гуманитарных, цивилизационных основах нашей государственности, о национальной безопасности и единстве Российской Федерации. Наше общее достояние – это уникальные традиции, культура, обычаи народов, которые издревле в мире и согласии живут здесь, в Поволжье на территории Самарской области».

Укрепление межнационального согласия, сохранение национальных, самобытных культур являются ключевыми приоритетами в работе регионального Правительства. В губернии накоплен огромный опыт по реализации значимых социальных, культурных проектов и общественных инициатив.

«Я хочу поблагодарить всех вас за такую совместную работу, замечательные идеи, за наше совместное воплощение их в жизнь, – обратился Губернатор к руководителям национальных организаций региона. – Выражаю благодарность за вашу деятельность по укреплению межнационального мира и согласия, воспитанию подрастающего поколения, просвещению, развитию культурных, семейных традиций, укреплению межгосударственных и межрегиональных отношений на уровне «народной дипломатии».

Значимыми событиями и перспективными планами в жизни татарской общины поделился президент Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» (Дружба) Фахрутдин Канюкаев. Как отметил лидер организации, предметом гордости прошлого 2019 года является проведенный в с. Камышла Х Всероссийский сельский сабантуй.

«Пользуясь возможностью, хочу ещё раз от всего татарского народа и от себя лично выразить слова благодарности Вам, Дмитрий Игоревич, администрации области за прекрасный праздник. Это был огромный подарок всему татарскому народу. Все гости из 21 региона России и лично Президент РТ Рустам Минниханов отметили высочайший уровень организации Всероссийского праздника.

Также от имени всех единоверцев — мусульман хочу поблагодарить Вас, всю Вашу команду за предоставленную возможность проведения онлайн трансляции праздничной службы в честь Ураза-байрам. Это было впервые! Но, настолько четко все сработали! Всем было очень интересно окунуться в мир религиозной культуры мусульманских народов, с которыми живут испокон веков. И смеем просить, уважаемый Дмитрий Игоревич, в будущем сохранить онлайн-трансляцию 2 главных мусульманских праздников на всю Самарскую область. Благодаря таким трансляциям самарцы – люди разных вероисповеданий будут лучше знать традиционный ислам, его ценности, его историю. Спасибо!» — подчеркнул Фахрутдин Канюкаев.

«2020 год очень знаменательный для народов России и татарского народа. Президентом В.В. Путиным он объявлен Годом памяти и славы в ознаменовании 75-летия Победы в ВОВ. Татары занимают четвертое место по количеству Героев Советского Союза в Великой Отечественной войне после русских, украинцев и белорусов. Также в этом году празднуется 100-летие ТАССР. И все наши мероприятия мы посвящаем этим памятным датам», — напомнил он.

«В начале этого года мы провели соревнования по лыжам «Мочалеевская лыжня», в которых принял участие не только Самарский регион, но и команды из близлежащих областей. Соревнования стали традиционными. И мы Вас приглашаем принять участие уже в следующем году в этом межрегиональном мероприятии. Приглашаем также наших коллег – общественников! Пробежаться по лыжне, вместе потом попить чаю с чак-чаком.

К этим знаменательным события наша организация «Дуслык» (Дружба) подготовила ряд праздничных мероприятий, для проведения которых были арендованы концертные площадки, заключены договора и произведена оплата их аренды.

В Самарской Государственной филармонии планировалось провести Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас» («Наследие»), в отеле Lotte Hotel Samara планировалось провести региональный отборочный этап Международного конкурса “Татар кызы”, а в п. Зубчаниновка на базе ДК «ЛУЧ» должны были состояться торжественное мероприятие и концерт, посвященный празднованию 9 Мая.

В июне месяце планировалось проведение Областного шашечного турнира им Г.Тукая в с.Мочалеевка Похвистневского района.

К сожалению, по всем вам известным причинам эти мероприятия мы вынуждены были отменить.

Так же Самарская региональная творческая общественная организация «Дуслык» (Дружба) совместно с Самарской областной татарской национально-культурной автономией (СОТНКА), Татарской Национально- Культурной Автономией г. Самара, а также с Самарским областным татарским обществом «Туган тел» планировало достойно отметить 50- летие Народного ансамбля песни, пляски и поэзии «Ялкынлы Яшлек» и 30-летие Самарской областной татарской газеты «Бердэмлек». К сожалению, эти мероприятия пришлось также перенести на более поздний срок», — сообщил Фахрутдин Канюкаев.

Также, по словам президента Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык», под большим вопросом остается проведение Сабантуев в городах и селах Самарской области.

Силами СРТОО «Дуслык» были проведены онлайн чтения детьми и взрослыми произведений, посвященных Великой Победе 9 мая как на татарском, так и на русском языках. Данные работы были размещены на YouTube канале организации и опубликованы во всех ее аккаунтах. Совместно с газетой «Бердэмлек» были опубликованы сочинения учеников школы «Яктылык», в которых учащиеся рассказывают о героическом подвиге своих бабушек и дедушек.

«Школа «Яктылык» является особой нашей гордостью. За годы своего существования стала не только очагом знаний, но и национально-культурным центром. Благодаря Вашей поддержке, с передачей соседнего здания, школа получила возможность для расширения. Но данное здание, как Вы знаете, нуждается в реконструкции. Мы благодарны Вам, что держите данный вопрос на личном контроле и очень надеемся, на Вашу помощь и содействие в решении этой проблемы», — отметил Фахрутдин Канюкаев.

Руководители национальных организаций области согласились, что в этот юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны было запланировано проведение множества мероприятий. Однако, из-за пандемии большую часть пришлось, по их словам, отменить или перенести. Не состоялись и спортивные турниры, не удалось широко отметить и национальные торжества, провести концерты.

Дмитрий Азаров отметил, что все запланированные мероприятия обязательно состоятся. «Давайте будем не отменять наши планы, а корректировать, – обратился Губернатор. – Люди истосковались по личному общению, и все, что было запланировано, обязательно проведем. Очень надеюсь, что возможности для этого появятся уже в ближайшее время».

Как отметил руководитель региона, введение на территории области ограничительных мер в целях профилактики распространения коронавируса оказало влияние на все сферы жизни людей. «Но эти меры абсолютно оправданы, – уверен Дмитрий Азаров. – На сегодняшний день по количеству заболеваемости на 100 тысяч населения, несмотря на компактность нашего региона, высокую плотность населения, у нас лучший показатель в ПФО».

Угроза еще не миновала, и пока рано говорить о том, что Самарская область вышла на так называемое плато по заболеваемости. Благодаря своевременным, оперативным, разумным и точным решениям, которые были приняты еще в конце марта, на самом первоначальном этапе удалось сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. «Мы сдержали развитие пандемии в самый непростой период, когда еще система здравоохранения не была готова», – отметил Глава региона. Удалось не допустить перегруза больниц.

Крайне важный вопрос, который затронули участники встречи, касался миграционной ситуации в Самарской области на современном этапе – в период действия ограничений. Сейчас на территории региона проживает 58116 иностранных граждан. Часть из них решили вернуться на Родину. Но это оказалось сопряжено со значительными трудностями.

В сложной ситуации оказались граждане Республики Узбекистан, которые прибыли в Самарскую область из других регионов страны, чтобы через Казахстан вернуться домой. Представители узбекской национальной общины поблагодарили Губернатора за деятельное участие в разрешении сложившейся проблемы. «Мы внимание этим людям оказали, – отметил Дмитрий Азаров. – Поработали наши общественные организации, диаспоры. Благодаря совместной работе с МИД РФ, с посольством Узбекистана в России более 1000 человек уже уехали на территорию Узбекистана. Еще 273 человека сейчас находится в Большечерниговском районе».

Переправить их на Родину в ближайшее время не удастся – договоренности на этот счет пока не достигнуты. Исраилжан Нурматов, президент Самарской региональной общественной организации «Узбекский национальный культурный центр «Алишер Навои», призвал своих собратьев не приезжать на границу с Казахстаном, которая закрыта до особых распоряжений. Лучше дождаться решений на Правительственном уровне и после этого предпринимать меры по тому, как добраться до родных краев.

«Многие сейчас в интернете, видя разные видеоролики, выезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, других регионов и стекаются в Самарскую область в надежде проехать через границу. Но вы просто потратите деньги и время. Я вас прошу не делать этого. Ждите свою очередь в своих регионах. Правительство Узбекистана уже вывесило на сайт все чартерные рейсы. Вам надо позвонить в регион, где есть консульство Узбекистана. Звоните и записывайтесь. Как только подойдёт ваша очередь, то они вам сами позвонят, или вы сможете спокойно сами приехать, купить билет и уехать на Родину. Я хотел вас об этом известить, чтобы вы не верили фейковым сообщениям и роликам», – обратился Исраилжан Нурматов к гражданам Узбекистана.

В ходе встречи участники поделилась позитивным опытом организации вывоза сограждан из России на Родину. Так, например, опыт конструктивного взаимодействия представил председатель Совета Самарской религиозной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Ширван Керимов.

Дмитрий Азаров отметил, что в последние месяцы проблемы есть не только с вывозом граждан других стран с территории Российской Федерации, но и наоборот – с доставкой наших сограждан из других стран мира. В этом вопросе Правительство Самарской области тесно взаимодействует с МИД РФ, консульствами и посольствами. Гражданам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом, оказывается всесторонняя поддержка. При этом Глава региона подчеркнул, что никаких дополнительных организаций под эгидой правительства области, занимающихся вопросом вывоза граждан и тем более сбором средств на их перевозку, не создавалось. Все сообщения на этот счет, которые периодически появляются в соцсетях, носят фейковый характер.

Участники встречи отметили, что у многих заканчивается действие документов, которые дают право жить и работать на территории России и, в частности, Самарской области. А стоимость оформления необходимых бумаг якобы завышена. Поэтому жителям стран ближнего зарубежья приходится обращаться к коммерческим компаниям за помощью.

Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Денис Акимов отметил, что в регионе работает 3 миграционных центра, на базе которых работает автономная некоммерческая организация «Региональный центр помощи мигрантам». С его помощью по принципу единого окна можно пройти процедуру оформления всех необходимых документов. «Особенность оформления разрешительных документов, особенно патента, предполагает перечень обязательных платежей, в том числе страховые взносы, медицинское освидетельствование, перевод документов. Могу сказать, что в настоящее время максимальная стоимость патента для иностранного гражданина составляет порядка 14,5 тысяч рублей», – пояснил сотрудник регионального главка полиции.

По словам Дениса Акимова, посреднические организации, которые предлагают помощь в оформлении разрешительных документов, работают в теневом секторе. Поэтому напротив – зачастую завышают цену. «При обращении в посреднические организации, стоимость патентов для иностранного гражданина взлетает до 25-27 тысяч рублей, – отметил замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. – Поэтому функционирование миграционных центров доказывает свою эффективность и влияет на доступность миграционных услуг».

Участники встречи затрагивали множество различных вопросов, в том числе по поддержке семей, которые в период ограничений оказались в сложной жизненной ситуации. «Многие семьи из-за коронавируса остались без средств к существованию. Наша общественная организация организовала необходимую помощь нуждающимся, мы выдавали продукты питания. Просим найти возможность оказывать материальную помощь многодетным таджикским семьям, которые являются гражданами Российской Федерации», – обратился к Губернатору председатель правления Самарской региональной общественной организации таджикистанцев «Пайванд – Единство» Даврон Юсуфов.

Губернатор напомнил, что Президентом России принят целый ряд мер поддержки многодетных семей, дополнительные меры приняты и на территории региона. «Мы самым серьезным образом разберемся в этой ситуации в кратчайшие сроки, не сомневайтесь, что вся необходимая помощь будет оказана», – подчеркнул Дмитрий Азаров и попросил руководителя передать пофамильный список тех, кто имеет право на получение помощи, но по каким-то причинам ее не получил. Губернатор поручил министру социально-демографической и семейной политики региона Марине Антимоновой держать ситуацию на личном контроле по каждой семье.

В ходе беседы поднимались вопросы о выделении дополнительных квот для студентов иностранных государств. Отдельное внимание было уделено возможности снятия действующих ограничений, поддержке предпринимателей и восстановлению экономики.

Дмитрий Азаров отметил, что на данный момент экономика страны, региона несет существенные потери: «Очень тяжело экономике, тяжело приходится бюджетам. Но в этот сложный период государством принимаются беспрецедентные меры поддержки. Мудрая политика Президента России позволяет оказывать дополнительные меры поддержки населению и секторам экономики. Восстанавливать экономику будет непросто, но вместе мы справимся».

В завершении встречи, Губернатор выразил уверенность в том, что слаженные действия и активная лидеров национальных общин губернии помогут решить стоящие сегодня задачи. «Для этого у нас есть все необходимое – добрая воля, согласие и взаимопонимание, личный контакт, а значит, так и будет», – резюмировал Глава региона.

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