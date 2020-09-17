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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил Рустама Минниханова с победой на выборах Президента РТ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил Рустама Минниханова с победой на выборах Президента РТ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Политика, Главные новости, 17.09.2020 0 4

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил Рустама Минниханова с избранием на должность Президента Татарстана.

«Дорогой Рустам Нургалиевич! От всей души поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Республики Татарстан. Знаю Вас уже много лет и могу уверенно утверждать, что Вы являетесь безусловным политическим лидером, уверенно ведя республику к новым победам и вершинам», — говорится в поздравительной телеграмме.

Сергей Морозов отметил, что жители Татарстана в очередной раз выразили свое полное доверие, заслуженное годами напряженной работы. По его словам, поддержка населения — это самая высокая деятельности Рустама Минниханова и в то же время мощный стимул для еще более самоотверженного труда.

Морозов подчеркнул, что Ульяновская область и Республика Татарстан — это не просто соседи, регионы связывает дружба, взаимная поддержка и общность целей.

«Желаю вам реализовать все намеченные планы, которые обеспечат стабильность, успех и процветание республики», — заключил губернатор Ульяновской области.

tatar-inform.ru

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