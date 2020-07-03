Гульчачак Назипова: Мы стремимся рассказать о нашей республике через судьбы людей

— Да, подрядные организации практически с конца марта и до середины мая не могли работать. Многие сотрудники музея — люди пенсионного возраста, и они тоже на долгое время прервали свою деятельность. Научные сотрудники еще могли работать дистанционно, но для фондовиков, которые непосредственно связаны с коллекциями, организовать работу на «удаленке» было очень сложно. Сейчас у всего нашего коллектива очень напряженный период, мы работаем практически без выходных, чтобы успеть смонтировать выставку в срок и открыть музей ко Дню республики.