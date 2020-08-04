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Х Форум мусульманской молодежи объявляет набор участников!

Х Форум мусульманской молодежи объявляет набор участников!

в Новости, Слайдер, Религия, Общество, Главные новости, 04.08.2020 0 9

С 15 по 22 августа в Елабуге пройдет десятый юбилейный Форум мусульманской молодежи.  Прием заявок продолжится до 9 июля включительно (до 17:00).

Форум мусульманской молодежи – это площадка, где юноши и девушки, в возрасте от 18 до 30 лет, получают религиозные знания, развиваются и создают мусульманские социальные проекты.

В этом году ФММ кардинально изменил свой формат. Организаторы предоставят 5 площадок по интересам с приглашенными экспертами и практическим обучением новым навыкам: кораническую, этичную, медийную, проектную и туристическую. Участник сможет выбрать для себя только ОДНУ площадку.

Для участия в форуме необходимо:

  1. Быть жителем Республики Татарстан.
  2. Пройти регистрацию по данной ссылке.
  3. Обязательно предоставить справку об отсутствии контактов с больными COVID (за 3 дня до отъезда).
  4. Организационный взнос 1000 рублей.

Внимание: количество мест ограничено! Возраст участников от 18 до 30 лет.

По всем вопросам можно обратиться в директ официального аккаунта социального отдела ДУМ РТ в сети Instagram @muslimmol.

dumrt.ru

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