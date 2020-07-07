Хабаровский край отметит Сабантуй онлайн

Сабантуй — один из самых весёлых народных праздников в России. В некоторых местностях даже само слово «сабантуй» используют как синоним активного веселья. Как и русская Масленица, Сабантуй сохранился у татар, башкир и некоторых других народов России ещё с древних времён. Предки современных мусульман задабривали духов после посевной, надеясь на хороший урожай осенью.

Современный «праздник плуга», как буквально переводится его название на русский язык, это веселые массовые гуляния, праздничные концерты и соревнования по национальными видам спорта.

К сожалению, говорить о праздновании Сабантуя в привычном формате народных гуляний летом 2020 года не приходится. Поэтому в нашем регионе, как и во многих других, праздник перекочует из парка на набережной Амура в виртуальное пространство и на телевизионный экран. Насладиться праздничной атмосферой Сабантуя 9 июля приглашает канал «Губерния». Проект организован телеканалом совместно с Дальневосточным конгрессом татар и Домом народного творчества краевого научно-образовательного творческого объединения культуры при поддержке Правительства Хабаровского края.

По задумке организаторов, в онлайн-формате зрители смогут разделить гастрономическое настроение праздника и приготовить традиционное национальное блюдо прямо на своей кухне вместе с гостем программы «Открытая кухня», сообщили РИА АмурПРЕСС в краевом минкульте.

В программе «Утро с Губернией» и «Говорит Губерния» зрителей ждет встреча с интересными гостями и рассказы об истории и традициях праздника.

Сабантуй-онлайн — это прекрасная возможность провести любимый праздник без риска для здоровья. Гостеприимный, хлебосольный и самый дружелюбный праздник «Сабантуй-2020» встречаем в каждом доме.

amurpress.ru