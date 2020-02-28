Хадисы на радио «Азан» зазвучат на татарском языке

В эфире радио «Азан» стартовала новая программа на татарском языке «40 хәдис». В выпусках разъясняются и приводятся комментарии к избранным хадисам, включённым в сборник выдающегося хадисоведа имама Ан-Навави. Лектор — преподаватель и заместитель директора медресе «Мухаммадия», имам-хатыйп казанской мечети «Зэнгэр» Зульфат хазрат Габдуллин. Всего в программе 47 выпусков.

Слушайте «40 хәдис» ежедневно на радио «Азан» в 11:00, повтор в 20:00.

Также программа доступна на сайте azan.fm и в официальных приложениях «Азан радиосы» и «Хузур ТВ», для абонентов цифрового IP телевидения «Летай».

Мусульманское радио «Азан» — медиапроект ДУМ РТ. Учредителем интернет-радиостанции является Издательский дом «Хузур». Ежемесячная аудитория радио насчитывает свыше 25 тысяч человек.

dumrt.ru