Хадж, день Арафа и Курбан-байрам: узнай всё на медиаресурсах ДУМ РТ

Настал месяц Зуль-хиджа, приближается Курбан-байрам! Медиахолдинг «Хузур» ДУМ РТ подготовил тематическую информацию, которой делится на своих ресурсах.

Телеканал «Хузур ТВ»

На первом мусульманском телеканале «Хузур ТВ» ведется трансляция следующих программ:

« Праздник Курбан-байрам. Актульные вопросы » , « Хадж. Актуальные вопросы », где даются ответы на распространённые вопросы.

где даются ответы на распространённые вопросы. «Имам онлайн» — проект с участием муфтия Татарстана Камиль хазрата Самигуллина, темы хаджа и Курбан-байрама раскрываются в видеороликах в формате чата в мессенджере.

проект с участием муфтия Татарстана Камиль хазрата Самигуллина, темы хаджа и Курбан-байрама раскрываются в видеороликах в формате чата в мессенджере. Впечатлениями, воспоминаниями о хадже и умре делятся известные медиаличности в проекте «Мой первый хадж».

Тематические выпуски «Мәслихәт» , ведущий — заместитель муфтия РТ и имам мечети «Кул-Шариф» Ильфар хазрат Хасанов.

, ведущий — заместитель муфтия РТ и имам мечети «Кул-Шариф» Ильфар хазрат Хасанов. Каждый четверг в 13:00 и 22:00 в эфире анимационный ролик «Учимся совершать Хадж».

Специальный выпуск о дне Арафа и его достоинствах смотрите 29 июля в 11.30 и 20.30 на татарском языке, в 13.00 и 21.00 – на русском.

смотрите 29 июля в 11.30 и 20.30 на татарском языке, в 13.00 и 21.00 – на русском. Специальные выпуск «Ид аль — адха (Курбан-байрам)» в эфире 30 июля в 11.15 и 20.15 на татарском языке, в 12.30 и 21.00 – на русском.

— в эфире 30 июля в 11.15 и 20.15 на татарском языке, в 12.30 и 21.00 – на русском. Праздничное обращение муфтия Татарстана Камиль хазрата Самигуллина на «Хузур ТВ» — 30 июля в 07:50, 11:50.

на «Хузур ТВ» — 30 июля в 07:50, 11:50. Трансляция прямого эфира с праздничной молитвы из Галеевской мечети — 31 июля в 3.30 утра на «Хузур ТВ» и на канале YouTube.

На канале YouTube доступен разнообразный и полезный контент в цикле роликов «Простая Сунна»: «Как желательно провести день Арафа?», «3 главных отличия Хаджа от Умры», «5 причин, почему хадж следует совершить в молодости», «Курбан байрам! Все что нужно знать», «Почему так важно совершить хадж?» и т.д.

Смотрите программы «Хузур ТВ» на сайте на huzurtv.ru, скачивайте мобильное приложении из App Store или Google Play, становитесь абонентом одного из кабельных операторов.

Радио «Азан»

На радио «Азан» на тему паломничества в Мекку подготовлены:

Цикл передач «Хаҗилар юлы» — ежедневно в эфире до 3 августа в 7:50 и 17:30.

— ежедневно в эфире до 3 августа в 7:50 и 17:30. Тематический выпуск программы «Иман тәме» — 28 июля в 07:05 и 16:50.

— 28 июля в 07:05 и 16:50. О дне Арафа слушайте в программе «Бәхет тулы йорт» 30 июля в 10:00, повтор в 19:20;

30 июля в 10:00, повтор в 19:20; в «Иман тәме» 29 июля – в 07:05, повтор в 16:50.

Празднику Курбан-байрам на радио «Азан» посвящены:

Тематические выпуски программы «Бәхет тулы йорт» — 28, 29 и 31 июля в 10:00, повтор в 19:20.

— 28, 29 и 31 июля в 10:00, повтор в 19:20. Тематические выпуски программы «Иман тәме» 30 и 31 июля – в 07:05, повтор в 16:50.

30 и 31 июля – в 07:05, повтор в 16:50. Тематические выпуски «101 вәгазь» 30 и 31 июля – в 10:30, повтор в 19:50.

30 и 31 июля – в 10:30, повтор в 19:50. Ежедневные повторы такбира после намазов с 31 июля по 3 августа.

Праздничное поздравление муфтия Татарстана в эфире – 30 июля после магриба, 31 июля ежечасно в течение дня.

Узнать время выхода программ и ознакомиться с обновлённой сеткой вещания радио «Азан» можно на сайте azan.fm. Слушайте «Азан» в мобильном приложении для IOS и Android.

Портал Islam—Today.ru

Читайте тематические статьи и новости на информационно-аналитическом портале Islam—Today.ru в разделе «Вероучение», например, «Приближается Курбан-байрам: хадисы, которые должен знать каждый мусульманин», «Простое действие, за которое человеку будет дарован саваб хаджа и умры» и т.д.

В рубрике «Вопрос-Ответ» разбираются актуальные вопросы, например, «Можно ли совершить жертвоприношение в долг?».

Все, что нужно знать о Курбан-байраме — в материале «Когда и как мусульмане будут отмечать праздник Курбан-байрам?».

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