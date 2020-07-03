Хасан Хаиров — живая энциклопедия века

30 июня поздравление с 95-летием получил Хасан Хайрулович Хаиров – ветеран Великой Отечественной войны, житель поселка Параньга, уроженец села Октябрьское Пензенской области, которого татарские краеведы Республики Марий Эл называют “живой энциклопедией века”.

От 30 июня поздравление с 95-летием получил Хасан Хайрулович Хаиров – ветеран Великой Отечественной войны, житель поселка Параньга, уроженец села Октябрьское Пензенской области, которого татарские краеведы Республики Марий Эл называют “живой энциклопедией века”.

От имени Общества татарских краеведов Республики Марий Эл его поздравила племянница, председатель общества татарских краеведов Параньгинского района Райхана Магруфовна Гаязова. А руководитель Общества Сания Мансуровна Газизьянова исполнила народную песню “Ай, былбылым” в честь юбиляра онлайн. Она поблагодарила его за верность Родине, пожелала здоровья и поднятого настроения.имени Общества татарских краеведов Республики Марий Эл его поздравила племянница, председатель общества татарских краеведов Параньгинского района Райхана Магруфовна Гаязова. А руководитель Общества Сания Мансуровна Газизьянова исполнила народную песню “Ай, былбылым” в честь юбиляра онлайн. Она поблагодарила его за верность Родине, пожелала здоровья и поднятого настроения.

Сания Рамай

Республика Марий Эл