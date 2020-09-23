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Хайдар Гильфанов и Ирада Аюпова обсудили вопросы культурного взаимодействия РТ и областей Уральского региона

Хайдар Гильфанов и Ирада Аюпова обсудили вопросы культурного взаимодействия РТ и областей Уральского региона

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.09.2020 0 5

22 сентября 2020 года в рамках рабочей поездки в г.Казань Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов встретился с министром культуры Республики Татарстан Ирадой Аюповой. В ходе встречи стороны обсудили вопросы культурного взаимодействия РТ и областей Уральского региона.

Были подняты вопросы совместного проведения ежегодных мероприятий Постоянного представительства: Межрегионального конкурса исполнителей татарской песни и музыки «Урал сандугачы», открытого Межрегионального конкурса исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей!»), праздников «Сабантуй» в Свердловской области.

tatur.tatarstan.ru

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