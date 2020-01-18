Хоккейная команда «Арафат» из Дзержинска едет в Кочко-Пожарки

Кочко-Пожарская земля очень гостеприимна. Эти слова прежде всего относятся к местной хоккейной команде. На базе ледовой площадки несколько раз в году проходят турниры среди сельских команд. Любители этого вида спорта из Сергача, Семеновки, Ендовищ, Петрякс и Ключищ частенько играют здесь в хоккей.

А на следующей неделе, 25 января, в гости к кочкопожарцам заглянет и хоккейная команда «Арафат» из Дзержинска. Матч обещает быть интересным, так как можно будет посмотреть на игру команды из крупного города, узнать поближе своих соплеменников. У микрофона будет работать знаменитый наш комментатор Рифат Габайдуллин. Начало матча в 13.00. Будет работать и «Чайная» на свежем воздухе. Всех ждем на спортивном празднике.

газета «Туган як»