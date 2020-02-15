18 февраля хоккейный клуб «Ак Барс» проведет «Татарча матч» — домашнюю игру против «Авангарда», посвященную татарской культуре.

Активности для зрителей начнутся уже на подходе к «Татнефть Арене» — на территории ледового дворца будут работать аниматоры и ведущий, разместится фотозона, а также пройдет зимняя версия Сабантуя. Эти площадки начнут свою работу в 17:30 — за 1,5 часа до матча.

В это же время в фойе «Татнефть Арены» болельщиков будут ждать фотозоны «Настоящий татарин» и «Татарская изба», а также мастер-класс по приготовлению татарского чая.

Во время игры ведущие в чаше арены будут работать на двух языках — русском и татарском, а гимны и музыкальное сопровождение встречи в первом периоде исполнит оркестр народных инструментов «Казан нуры». Специальным гостем матча станет гонщик команды «КАМАЗ-Мастер», двукратный победитель ралли «Дакар» Андрей Каргинов на настоящей боевой машине.

inde.io