Художественная мастерская «Соприкосновение» в Татарском культурном центре Москвы

Руководитель художественной мастерской – художник, член творческого Союза Художников России, член Международного Художественного Фонда

Жиганшина Наиля Хасяновна. Наиля Хасяновна — художник с большим педагогическим стажем воспитала около 40 учеников, многие из которых победители художественных конкурсов различного уровня по разным направлениям.

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Татарский мир богат традициями, обычаями, в которых гармонично переплелись все направления национальной культуры и истории. Только тесно прикоснувшись к этим истокам, приходит полноценное осознание своей этнической принадлежности татарскому народу. Сама мастерская наполнена солнцем, яркими красками, веселым настроением!

•В произведениях учеников мастерской оживают герои татарских мифов, легенд, сказок, литературных произведений.

•Ученики художественной мастерской постоянно участвуют в творческих художественных выставках и конкурсах.

•Студия открылась в 2013 году на базе детской изостудии при башкиро — татарском союзе художников “РАССАМ”.Основной задачей студии является — приобщение московских татар к татарской культуре через соприкосновение, личное соучастие и творчество.

В программе занятий детской группы:

— графика (фломастер)

— акварель

— скульптура малых форм

— аппликация

Задачи: развитие образного мышления, фантазии и приобщение к татарской культуре.

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В программе для взрослых:

— декоративно — прикладное искусство

— основы рисунка

— основы живописи (акварель).

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Автономия татар Москвы