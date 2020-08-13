Художники России изображали знаковые места Татарстана

Художник Ильдус Вахитов поделился своими впечатлениями о Всероссийском пленэре-симпозиуме «ӨМӘ», проводимого в рамках художественно-выставочного проекта «Со-Творение», с обозревателем Портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Линарой Николашкиной.

С 17 по 27 июля 40 художников из 10 регионов России изображали знаковые места Татарстана, в том числе, Казани, острова-града Свияжск и древнего города Болгара.

Роберт Миф (Мифтахутдинов), Азат Галимов, Альберт Асадуллин, Роман Абдуллин, Наталья Тур представляли петербургскую делегацию.

Итоговая выставка состоялась 28 июля в Галерее современного искусства в Казани.

По окончании проекта часть картин передадут в местные детские дома, центры реабилитации и фонды краеведческих музеев.

Полное видеоинтервью будет опубликовано на Портале татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следите за публикациями.