«Хузур ТВ» даст уроки татарского языка для продолжающих: в эфире объяснят смыслы татарских слов

На первом мусульманском телеканале «Хузур ТВ» стартует цикл передач «В каждом слове − мудрость» («Сүз эчендә хикмәт бар»). Основанная на труде «Миллият сүзлеге» писателя-прозаика, языковеда и знатока культуры Адлера Тимергалина программа расскажет зрителям об этимологии слов, приведенных в этом словаре, пояснит их лексические значения, раскроет любопытные исторические события, познакомит с диалектизмами татарского языка.

Ожидается, что каждый выпуск телепередачи будет посвящен 5-6 словам, а также определенной букве татарского алфавита и выдающимся именам татарской литературы.

Передача «Сүз эчендә хикмәт бар» выйдет в эфир с июля текущего года.

Идея передачи заключается в развитии татарского языка, воспитании патриотизма и чувства национальной гордости. Напомним, Духовным управлением мусульман РТ 2020 год объявлен годом Родного языка в Татарстане. Деятельность муфтията в текущем году выстроена с учетом задач по развитию татароязычной среды в мечетях, обучению татарскому языку, сохранению национальной идентичности и воспитанию национального самосознания среди соотечественников.

dumrt.ru