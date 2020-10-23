«Хузур ТВ» ДУМ РТ подготовил медиапроекты в честь Мавлида ан-Наби

Наступил месяц Раби ‘аль-авваль — месяц рождения Пророка Мухаммада ﷺ. Духовного управления мусульман Республики Татарстан подготовило медиароекты в честь Мавлида Ан-Наби.

С 26 октября на первом мусульманском телеканале «Хузур ТВ» ДУМ РТ вновь будет показан исторический сериал «По следам пророческого откровения» на русском и татарском языках о начальном периоде пророческой миссии Посланника Аллаха ﷺ.

Также в сетке вещания хадисы, наставления в «Простой сунне»; «Поучительные истории» — короткие рассказы из жизни Пророка ﷺ и сахабов.

Для юных телезрителей — серии мультипликационных фильмов «40 хадисов» на русском и татарском языках, основанные на хадисах Посланника Аллаха ﷺ.

С ноября в эфире «Хузур ТВ» — программа «Вопрос-Ответ», в которой подробно раскрываются все аспекты празднования Мавлид Ан-Наби, значимость события и другие вопросы. Смотрите программы «Хузур ТВ» на сайте на huzurtv.ru, скачивайте мобильное приложении из App Store или Google Play, становитесь абонентом одного из кабельных операторов. Разнообразный и полезный контент доступен также на канале YouTube.

С 23 октября на радио «Азан» прозвучат тематические выпуски в рамках программ: «101 вәгазь», «Күңелдән күңелгә», «Иман тәме». Ежедневно в эфире в 11:00 и 20:20 — «40 хәдис».

Также ежедневно ведется трансляция программ, посвященных жизнеописанию, сунне Пророка Мухаммада ﷺ и Мавлид Ан-Наби: «Хәяте Мөхәммәд с.г.в.», «Сөннәт юлы», «Пәйгамбәрләр тарихы». Узнать время выхода программ и ознакомиться с сеткой вещания радио «Азан» можно на сайте azan.fm. Слушайте «Азан» в мобильном приложении для IOS и Android.

В течение месяца на информационно-аналитическом портале Islam-Today.ru публикуются актуальные статьи. В разделе «Вероучение» даются ответы на самые популярные вопросы о Раби ‘аль-авваль, Мавлид Ан-Наби.

dumrt.ru