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«Хузур ТВ» ДУМ РТ запустил YouTube канал на арабском языке!

«Хузур ТВ» ДУМ РТ запустил YouTube канал на арабском языке!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 07.12.2020 0 5

Первый мусульманский телеканал «Хузур ТВ» ДУМ РТ запустил YouTube канал на арабском языке! Миссией «HUZUR TV Arabic» является представление коллегам и друзьям из арабского мира красоты, гармонии и уникальность жизни мусульманской уммы в России.  Кроме того, контент отразит и богатую историю татарского богословского наследия.

На сегодняшний день на канале запущен первый сезон социального проекта «Просто о главном». Каждая серия отражает нравственные принципы и традиционные ценности Ислама, доктрину мусульманской этики и назидательный характер. Видеоматериал озвучен профессиональными дикторами.

Телеканал «Хузур ТВ» (huzurtv.ru) – первый мусульманский телеканал, воплотивший концепцию круглосуточного вещания духовно-просветительских программ на русском и татарском языках для взрослых и детей. Телеканал «Хузур ТВ» входит в крупнейший мусульманский медиахолдинг России — Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Охват аудитории – до 1 000 000 домохозяйств, более 1 млн подписчиков на YouTube канале.

dumrt.ru

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