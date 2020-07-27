И дольше века продлится дружба. Москва и Татарстан развивают культурные и деловые связи

В этом году отмечается 100-летие со дня образования Татарской АССР. Заместитель премьер-министра Татарстана — полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин рассказал «Вечерке», что связывает регион с российской столицей и какие мероприятия планируется провести в честь юбилея в этом году в Москве.

— Равиль Калимуллович, как и в каких сферах сейчас развивается сотрудничество между Москвой и Татарстаном?

— Наши регионы связывают крепкие деловые и дружеские узы. Отношения развиваются в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, подписанного в 2011 году.

Москва находится на первом месте среди главных торговых партнеров Татарстана. Регионы сотрудничают в области машиностроения, нефтехимии, здравоохранения, налажено сотрудничество в научной и социальной сферах. Москва является примером для других регионов, поэтому интересным проектам Татарстан учится у нее. Например, позитивные решения в развитии городской среды татарстанцы переняли у столичных коллег.

В свою очередь, Казань помогает Москве в строительстве метрополитена, знаковые объекты — стадион «Лужники» и парк «Зарядье» — строились при участии татарстанских строителей.

Также в правительстве Москвы широко применяется богатый опыт республики в области управления. Укрепляются и наши парламентские контакты.

В российской столице работают ведущие российские вузы, поэтому регионы сотрудничают активно и в сфере образования. У трех московских вузов подписаны соглашения с Татарстаном. Это МГИМО, МГУ и МГТУ имени Баумана. В ближайшее время республика подпишет соглашения с Губкинским университетом, Московским политехом и ГИТИСом.

— А как Татарстан и Москва укрепляют связи в сфере культуры?

— Благодаря поддержке правительства Москвы стало доброй традицией ежегодное проведение в августе Дней культуры Республик и Татарстан, направленных на дальнейшее укрепление взаимоотношений между нашими регионами. С 2010 года в Московском международном доме музыки проходит гала-концерт мастеров искусств нашей республики. Он посвящен Дню Татарстана, который наш регион отмечает 30 августа. В столицу приезжают лучшие исполнители и коллективы, в мероприятии принимают участие и наши земляки, проживающие в Москве, — Сергей Шакуров, Ренат Ибрагимов, Алсу и многие другие. Нам особенно приятно, что в своем плотном графике для участия в этом торжественном вечере неоднократно находил время мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках Дней культуры ежегодно проходят концерты, спектакли, выставки, встречи с писателями, презентации книг. Тысячи москвичей и гостей столицы знакомятся с культурой, традициями и историей народов Татарстана. При поддержке правительств Москвы и Татарстана в столице за последние десять лет установлены памятники двум великим деятелям татарской культуры — Мусе Джалилю и Габдулле Тукаю. Жизнь Джалиля тесно связана с Москвой. В столице сейчас проживает его семья.

— Какие мероприятия планируется провести в российской столице в честь 100-летия образования Татарской АССР?

— Старт Году столетия ТАССР был дан президентом Республики Татарстан в декабре прошлого года в Казани. С этого момента в разных регионах начали проводиться мероприятия, посвященные юбилею. Они направлены на сохранение исторического и духовного наследия нашего народа.

Много мероприятий запланировано в Москве. В августе в Третьяковской галерее откроется выставка произведений «золотого фонда» изобразительного искусства Республики Татарстан.

В Московском международном Доме музыки состоится традиционный концерт мастеров искусств Татарстана с участием руководителей двух регионов. В сентябре в столице планируются гастроли Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля. В течение года в Москве будут идти гастроли театров Татарстана — Буинского и Мензелинского драматических театров, Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, Казанского театра юного зрителя, Татарского академического театра им. Г. Камала.

Также в августе запланированы ответные Дни культуры Москвы в Республике Татарстан.

— Что делается для объединения выходцев из Татарстана, живущих в Москве?

— Для их объединения в Москве создано Региональное общественное объединение «Землячество Татарстана». Руководит им вице-президент РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, академик Талия Хабриева. Одним из самых ярких наших проектов является Московский молодежный форум «Мост Москва —Татарстан». Осенью планируем провести его уже в шестой раз. При полпредстве также созданы четыре клуба по профессиональным интересам — офицеров, врачей, журналистов и деятелей культуры.

Москва и Татарстан — два региона, которые друг друга поддерживают и всегда устремлены в будущее. Но самое главное, наши регионы объединяют люди.

В Москве на протяжении многих поколений проживают сотни тысяч выходцев из Татарстана. Они работают в самых разных отраслях и вносят большой вклад в развитие города.

Кстати, в этом году, помимо Татарстана, празднуют свои юбилеи еще несколько российских регионов. Так, 10 января отметила свое 90-летие Республика Мордовия.

8 июня праздновалось 100-летие Республики Карелия, 24 июня 100 лет исполнилось Чувашской Республике, а 5 июля вековой юбилей встречала Республика Калмыкия.

Татарские места на карте столицы

В Москве немало мест, которые связаны с жизнью и деятельностью татар.

Московская историческая мечеть

Увидеть ее можно в Замоскворечье по адресу: ул. Большая Татарская, 28, стр. 1–2. Построили мечеть в Татарской слободе в 1823 году. Возвести ее было разрешено «без признаков исламского культового сооружения». И только после 1881 года здесь были достроены минарет и купол.

Дом Асадуллаева

в Малом Особнякском переулке, 8, на деньги нефтепромышленника Шамси Асадуллаева был построен по проекту архитектора Владимира Краузе в 1914 году. Воз-водилось здание на территории Татарской слободы для мусульманской школы, однако позже его приспособили под мусульманский культурный центр. Сегодня в нем располагается Татарский культурный центр.

Памятник Габдулле Тукаю

Установили его в небольшом сквере на пересечении Новокузнецкой улицы и Малого Татарского переулка в честь 125-летия великого татарского поэта, литературного критика, переводчика и публициста в 2011 году. Памятник, автором которого стал знаменитый скульптор Салават Щербаков, был передан в дар российской столице правительством Республики Татарстан.

Казанский вокзал

Это здание на Комсомольской площади, 2, признано объектом культурного наследия федерального значения. Казанским бывший Рязанский вокзал стал в конце XIX века — после того, как железную дорогу решено было продлить до нынешней столицы Татарстана. Здание по проекту Алексея Щусева, который сам возглавил строительство, начали возводить при расширении вокзала в 1913 году.

По условиям архитектурного конкурса проект должен был символизировать «ворота на Восток». Башню вокзала Щусев стилизовал под одну из достопримечательностей Татарстана — башню Сююмбике Казанского кремля.

А шпиль на здании украшен мифологическим персонажем татарских сказок и легенд Зилантом, который напоминает дракона. Его можно увидеть и на древнем гербе Казани.

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