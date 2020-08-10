И.о. Постпреда РТ Свердловской области Фавия Сафиуллина встретилась с главой Сысертского городского округа Дмитрием Нисковских

На встрече приняли участие заместитель председателя Национально-культурной автономии татар Свердловской области Наркис Карамов и учитель технологии средней общеобразовательной школы № 18 поселка Октябрьский Фидарис Хусаинов. За круглым столом обсудили о жизни татар Сысертского городского округа.

Татаро-башкирская община из Сысертского района выделяется в татарском мире Свердловской области своей активностью. Есть ансамбль «Дуслык», участники которого являются дипломантами и лауреатами танцевальных и песенных конкурсов различного уровня. Действует мечеть «Нур» в поселке Октябрьский, где около 40 процентов населения являются татарами и башкирами. Активистам не только удалось возродить духовность, но и организовать воскресную школу при мечети, где татарский язык преподавали в течение нескольких лет.

В настоящее время назрел вопрос о преподавании татарского языка и литературы в общеобразовательной школе. Идею эту активно продвигает Фидарис Хусаинов, педагог с 20-летним стажем, филолог по образованию. Инициативу Фидариса Назиевича поддерживает директор общеобразовательной школы № 18 поселка Октябрьский Валентина Шакирова. Изучение татарского языка планируется начать с факультатива, с кружка дополнительного образования.

Постоянное представительство Республики Татарстан, в свою очередь, поможет с учебным и методическим материалом. Об этом при разговоре заявила Фавия Сафиуллина.

Стороны так же обсудили вопрос о проведении на территории Сысертского округа праздника, посвященного 100-летию со дня образования ТАССР. Если позволит эпидемиологическая ситуация, большой праздник с участием местных и казанских звезд татарской эстрады состоится 5 сентября.

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