ИД “Хузур” ДУМ РТ выпустил легендарный “Алты бармак” на русском языке

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу “Алты Бармак. Высочайшие достоинства Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и его пророческий путь”. Издание, автором которого является Муинуддин Мухаммад Амин Хирави, впервые переведено на русский язык.

В начале XX века данная книга была широко распространена не только среди татарских имамов, но и в татарском мире в целом. Она служила настольной книгой в татарских семьях и учебным пособием по сире Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). В произведении всесторонне отражается жизнь нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а в начале книги дана подробная информация и о других пророках и посланниках (мир им).

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