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ИД “Хузур” ДУМ РТ выпустил легендарный “Алты бармак” на русском языке

ИД “Хузур” ДУМ РТ выпустил легендарный “Алты бармак” на русском языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 08.09.2020 0 7

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу “Алты Бармак. Высочайшие достоинства Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и его пророческий путь”. Издание, автором которого является Муинуддин Мухаммад Амин Хирави, впервые переведено на русский язык.

В начале XX века данная книга была широко распространена не только среди татарских имамов, но и в татарском мире в целом. Она служила настольной книгой в татарских семьях и учебным пособием по сире Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). В произведении всесторонне отражается жизнь нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а в начале книги дана подробная информация и о других пророках и посланниках (мир им).

Приобрести книгу можно в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а также дистанционно из любой точки мира через интернет-магазин:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7 (960) 072-74-63

Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09

Интернет магазин: huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/).

dumrt.ru

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