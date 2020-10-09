ИД «Хузур» переиздал книгу «Исламские течения и группы»

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ переиздал дополненную книгу Дамира Шагавиева «Исламские течения и группы».

Учебное пособие «Исламские течения и группы» может быть полезным как для студентов исламской теологии, шариатских наук, так и слушателям курсов повышения квалификации по исламоведению.

В пособии рассмотрены религиозные течения и группы в исламе, такие как сунниты, шииты, му‘тазилиты, хариджиты и мурджииты, а также ваххабиты, таблиговцы, ихвановцы, тахрировцы и такфириты и другие.

Приобрести книгу можно в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а также дистанционно из любой точки мира:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7 960 072-74-63

Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09

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