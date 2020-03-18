ИД «Хузур» выпустил книгу «Сокровища души»

Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман РТ выпустил книгу «Сокровища души», автором которой является Джалиль Фазлыев.

В данной книге главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева раскрываются вопросы создания и сохранения крепкой мусульманской семьи. В первой части автор подчеркивает, что основой счастливой семьи является иман, желает, чтобы каждая семья жила так, чтобы заслужить довольство Всевышнего.

Во второй части книги излагаются наставления Лукмана Хакима.

В третьей части автор знакомит читателя со своими учителями-наставниками. На их примере широко раскрывает темы мусульманской семьи, воспитания, отношений между родителями и детьми.

Приобрести книгу можно будет в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а также дистанционно из любой точки мира:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7(903) 305-45-43

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