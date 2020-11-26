Идет отборочный тур Фестиваля «Милли көй»

В рамках проекта «Возвращение к истокам» состоится ежегодный фестиваль народного творчества «Милли көй». Каждый год проект посвящается какому-либо значимому событию, в этом году это 100-летие ТАССР.

Учредителями Фестиваля являются:

· Министерства культуры Нижегородской области и Республики Татарстан

· Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области

· Всемирный конгресс татар

· Региональное управление культурно-образовательными проектами

Организаторами традиционно являются:

· Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области.

· Межрайонная женская организация «Ак калфак»

· Отдел культуры Спасского района

Положение фестиваля разослано в отделы культур районов компактного проживания татар и общественным татарским организациям, а также опубликованы в татарских СМИ.

I этап — Отборочный конкурс Фестиваля. В силу известных обстоятельств проводится дистанционно. По итогам просмотра, присланного видеоматериала, подходящие по всем требованиям Оргкомитета работы, будут опубликованы 5 декабря 2020 года на официальной странице сообщества https://vk.com/rukop_nn и сайте РНКАТНО «Нижгар.ру».

II этап – межрайонный отборочный конкурс. Он пройдет в ДК с. Базлово Спасского района между теми, кто прошел онлайн отборочный конкурс.

III этап – Гала-концерт. Лучшие солисты и творческие коллективы примут участие в Гала-концерте в ДК ЖД в Нижнем Новгороде. Информация о дате и месте проведения Межрайонного конкурса и Гала-концерта будут сообщены дополнительно.

Условия и порядок проведения изложены в Положении, которое дается ниже.

Положение

nizgar.ru