Идет отборочный тур Фестиваля «Милли көй»

В рамках проекта «Возвращение к истокам» состоится ежегодный фестиваль народного творчества «Милли көй». Каждый год проект посвящается какому-либо значимому событию, в этом году это 100-летие ТАССР.
Учредителями Фестиваля являются:
· Министерства культуры Нижегородской области и Республики Татарстан
· Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области
· Всемирный конгресс татар
· Региональное управление культурно-образовательными проектами
Организаторами традиционно являются:
· Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области.
· Межрайонная женская организация «Ак калфак»
· Отдел культуры Спасского района
Положение фестиваля разослано в отделы культур районов компактного проживания татар и общественным татарским организациям, а также опубликованы в татарских СМИ.
I этап — Отборочный конкурс Фестиваля. В силу известных обстоятельств проводится дистанционно. По итогам просмотра, присланного видеоматериала, подходящие по всем требованиям Оргкомитета работы, будут опубликованы 5 декабря 2020 года на официальной странице сообщества https://vk.com/rukop_nn и сайте РНКАТНО «Нижгар.ру».
II этап – межрайонный отборочный конкурс. Он пройдет в ДК с. Базлово Спасского района между теми, кто прошел онлайн отборочный конкурс.
III этап – Гала-концерт. Лучшие солисты и творческие коллективы примут участие в Гала-концерте в ДК ЖД в Нижнем Новгороде. Информация о дате и месте проведения Межрайонного конкурса и Гала-концерта будут сообщены дополнительно.
Условия и порядок проведения изложены в Положении, которое дается ниже.